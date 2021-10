Cseke Attila: Suntem aproape de 1.500 de paturi ATI funcţionale, pline cu pacienţi critici. Vom operaţionaliza și platforma de la Pipera, ce va asigura 300 de paturi cu oxigen

Cseke Attila a fost întrebat luni seară, la finalul şedinţei de Guvern, dacă au mai fost identificate paturi de ATI pentru pacienţii COVID, scrie News.ro.„Guvernul lucrează şi Ministerul Sănătăţii cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă lucrează în fiecare zi la creşterea numărului de paturi ATI pentru bolnavii COVID. Aţi văzut această dinamică a creşterii numărului de paturi. După trei săptămâni acel plan de rezilienţă despre care am vorbit de 1.522 de paturi este aproape realizat, suntem aproape de 1.500 de paturi funcţionale, din păcate, pline cu pacienţi critici”, a explicat ministrul Sănătăţii.El a precizat că nu i se pare normal ca unele spitale transformate în unităţi exclusiv pentru pacienţii COVID să solicite avizare pentru tratament doar un număr de paturi şi nu pentru toate.„Am avut o discuţie cu doi manageri de spitale şi vă spun extrem de deschis şi direct cum am spus şi celor doi mi se pare nepermis ca să ai un număr de paturi pe o autorizaţie sanitară de funcţionară non-COVID de 631 de paturi şi să ceri avizare pentru tratament COVID pe 224, în condiţiile în care spitalul se transformă complet în COVID. (…) Vom creşte numărul de paturi, este vorba despre Spitalul Sfântul Ioan”, a transmis ministrul interimar al Sănătăţii.El a precizat că a cerut creşterea numărului de paturi şi pentru Spitalul Malaxa.“Pentru Spitalul Malaxa, am discutat cu directorul structurii care administrează din partea Primăriei municipiului Bucureşti acest spital şi am cerut creşterea numărului de paturi pentru că şi acolo sunt avizate 91 de paturi pentru COVID în timp ce structura în mod normal este peste 200. Specific că sunt două spitale care s-au transformat complet în COVID, altceva nu mai avem acolo, e ilogic să nu putem să folosim aceste paturi şi vom avea aceste paturi”, a mai afirmat Cseke Attila.El a mai declarat că va fi operaţionalizată şi platforma de la Pipera care va aduce încă 300 de paturi de oxigen.“În paralel, împreună cu DSU şi cu Primăria municipiului Bucureşti se lucrează la operaţionalizarea platformei de la Pipera care ne va da şansa a încă 300 de paturi cu oxigen şi acest lucru în această săptămână se va întâmpla. Deci în fiecare zi lucrăm la această operaţionalizare, în fiecare zi numărul de paturi a crescut, din păcate este nevoie”, a precizat ministrul interimar al Sănătăţii.