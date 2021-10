Ugur Sahin, CEO-ul BionNTech, spune că s-ar putea să fie nevoie de noi vaccinuri anti-Covid de anul viitor

„Nu avem niciun motiv să credem că virusul din următoarea generație va fi mai ușor de gestionat pentru sistemul imunitar decât generația existentă. Aceasta este o evoluție continuă iar acea evoluție a început deja”, a mai spus acesta.



CEO-ul BioNTech mai spune că programele de vaccinare din întreaga lume vor trebui să se concentreze pe două obiective: vaccinarea cu a treia doză și vaccinarea în acele părți ale lumii care nu au avut acces la vaccinuri până acum.



Sahin a afirmat în timpul unui interviu acordat publicației Financial Times că actualele vaccinuri împotriva coronavirusului, inclusiv cel dezvoltat de compania sa în parteneriat cu Pfizer, sunt eficace împotriva variantelor identificate până în prezent, inclusiv împotriva variantei Delta mult mai infecțioase a SARS-CoV-2 și că a treia doză ar putea prelungi această protecție.Însă CEO-ul BioNTech afirmă că noi variante ale coronavirusului ar putea eluda răspunsul imunitar generat de aceste vaccinuri și că în viitor ar putea fi nevoie de vaccinuri „personalizate” pentru variantele emergente.„Anul acesta [un vaccin diferit] este complet inutil. Dar până la jumătatea anului viitor situația ar putea fi una diferită”, afirmă acesta.„Virusul va rămâne și virusul se va adapta în continuare”, a subliniat Sahin pentru Financial Time.Declarațiile sale vin după ce Albert Borula, CEO-ul Pfizer, a afirmat la sfârșitul lunii septembrie că viața ar putea reveni la normalitate anul viitor, în pofida apariției unor noi variante ale coronavirusului.Revenirea la viaţa normală nu va fi fără condiţii, a spus el: „Nu cred că acest lucru înseamnă că variantele nu vor continua să vină şi nu cred că acest lucru înseamnă că ne vom putea trăi viaţa fără vaccinări. Dar asta, din nou, rămâne de văzut.”„Cel mai probabil scenariu pentru mine este acela că, deoarece virusul este răspândit în toată lumea, vor continua să apară noi variante. De asemenea, vom avea vaccinuri care vor dura cel puţin un an şi cred că cel mai probabil scenariu este vaccinarea anuală, dar nu ştim cu adevărat, trebuie să aşteptăm şi să vedem datele”, a spus Bourla.