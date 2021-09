Bilanţul deceselor de Covid în Statele Unite, pe cale să îl depăşească pe cel al pandemiei de gripă spaniolă

Ceea ce este clar este însă faptul că numărul ridicat de decese asociate Covid-19, înregistrate într-o epocă în care există diverse instrumente moderne pentru combaterea unor astfel de boli, reprezintă o povară foarte grea. Duminică seară, bilanţul Covid-19 din Statele Unite a ajuns la 673.763 de victime, potrivit datelor transmise de Johns Hopkins University.Acest număr este cu aproximativ 1.200 mai mic decât bilanţul pandemiei de gripă spaniolă, care a provocat aproximativ 675.000 de decese în Statele Unite. Înainte de Covid-19, gripa spaniolă a fost cea mai letală pandemie înregistrată pe teritoriul american de la formarea Statelor Unite. Cu o medie de 1.800 de decese pe zi, bilanţul americanilor decedaţi de Covid-19 ar putea să îl depăşească pe cel al pandemiei de gripă spaniolă până luni seară.Există însă şi anumite diferenţe între cele două situaţii epidemiologice. În 1918, populaţia Statelor Unite depăşea cu puţin pragul de 100 de milioane de locuitori, în timp ce populaţia actuală a ţării este de 330 de milioane de locuitori, potrivit cotidianului The Washington Post. Astfel, rata deceselor de Covid-19 este de 1 la 500 de rezidenţi americani, în timp ce rata deceselor de gripă spaniolă a fost de 1 la 150 de rezidenţi.Pe plan global, bilanţul victimelor de Covid-19 este de 4,7 milioane în prezent, mult mai scăzut decât numărul de 50 de milioane de oameni care au murit de gripă spaniolă în 1918 şi 1919 la nivel mondial, precizează Fortune. Dar, spre deosebire de perioada de doi ani în care gripa spaniolă a devastat omenirea, pandemia de Covid-19 nu dă semne că ar putea să dispară prea curând.„Faptul că decesele au crescut brusc la sfârşitul lui 2020, la nouă luni după ce pandemia a ajuns în Statele Unite, cu cel mai mare bilanţ zilnic înregistrat la începutul lunii ianuarie 2021, reprezintă probabil cea mai descurajantă comparaţie din istoria înregistrărilor medicale”, a declarat E. Thomas Ewing, un istoric de la Virginia Tech, pentru The Washington Post. „Am ignorat lecţiile din 1918 şi nu am ţinut cont de avertismentele emise în primele luni ale acestei pandemii. Nu vom şti niciodată cât de multe vieţi am fi salvat dacă am fi tratat această ameninţare cu mai multă seriozitate”, a adăugat el.