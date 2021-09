Danemarca a revenit la normalitate de vineri / Adio măști, certificate Covid și restricții: „Se întâmplă exclusiv datorită vaccinărilor”

Încredere

„Cu siguranţă suntem în avangardă noi, cei din Danemarca, deoarece nu mai avem nicio restricţie, am trecut de cealaltă parte a curbei pandemiei graţie implementării campaniei de vaccinare”, a declarat Ulrik Orum-Petersen, promotor în cadrul Live Nation.Sâmbătă, această companie organizatoare de spectacole a programat un concert sold-out cu 50.000 de spectatori, o premieră pentru Europa, unde multe ţări sunt în continuare afectate de restricţii. Pe 4 septembrie, Live Nation organizase deja un prim festival la Copenhaga, denumit „Revenirea la viaţă” şi care a reunit 15.000 de persoane.„Să mă aflu în mulţime, să cânt la fel ca înainte, toate aceste lucruri aproape m-au făcut să uit de COVID-19 şi de tot ce am trăit în ultimele luni”, a declarat Emilie Bendix, o tânără de 26 de ani care a fost prezentă la acel concert.Introdus în luna martie pentru a facilita ieșirea din pandemie, „paşaportul corona” nu mai era obligatoriu în Danemarca decât în cluburile de noapte de la 1 septembrie, însă şi această restricţie va fi anulată începând de vineri.„Obiectivul nostru este libera circulaţie (...), iar ceea ce se va întâmpla este faptul că şi virusul va circula şi îi va găsi pe cei care nu sunt vaccinaţi”, a prevenit medicul epidemiolog Lone Simonsen, profesoară la Universitatea Roskilde.Danemarca nu a întâmpinat dificultăţi în a-şi convinge populaţia în privinţa beneficiilor aduse de vaccinare. Rezultatul: 73% dintre cei 5,8 milioane de danezi sunt în prezent vaccinaţi cu schemă completă, iar acest procent este de 96% în rândul rezidenţilor de peste 65 de ani.„Dacă virusul nu mai este o ameninţare pentru societate, acest lucru se întâmplă exclusiv datorită vaccinurilor”, a explicat Lone Simonsen.FOTO: Marc Bruxelle / Alamy / Alamy / ProfimediaBiroul pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) consideră că una dintre particularităţile din Danemarca este relaţia de încredere care există între autorităţi şi populaţie în ceea ce priveşte strategia de combatere a COVID-19.„La fel ca multe ţări, Danemarca a implementat, pe întreaga durată a pandemiei, măsuri sociale şi de sănătate publică pentru a reduce transmiterea virusului, dar, în acelaşi timp, s-a bazat pe scară largă pe indivizi şi pe comunităţi pentru ca rezidenţii să respecte de bună voie recomandările Guvernului”, a declarat Catherine Smallwood, directoarea biroului de urgenţe din cadrul OMS Europa.Înregistrând aproximativ 500 de cazuri noi de COVID-19 în fiecare zi şi o rată de reproducere a virusului de 0,7, autorităţile daneze consideră că pandemia este în prezent sub control.Ministrul danez al Sănătăţii, Magnus Heunicke, a dat asigurări la sfârşitul lunii august, când a spus că guvernul de la Copenhaga „nu va ezita să acţioneze cu rapiditate dacă pandemia va ameninţa din nou funcţiile esenţiale ale societăţii”.Pentru autorităţile daneze, această revenire la viaţa de dinainte de pandemie trebuie să fie însoţită de respectarea strictă a măsurilor de igienă şi de izolarea bolnavilor de COVID-19. În cadrul OMS, situaţia mondială este considerată însă drept una critică şi care necesită prudenţă.„Fiecare ţară trebuie să rămână vigilentă dacă şi atunci când situaţia epidemiologică se schimbă”, a prevenit Catherine Smallwood.Danemarca intenţionează să monitorizeze cu mare atenţie numărul spitalizărilor - doar 130 pentru moment - şi să realizeze secvenţieri genetice ale testelor prelevate pentru a controla evoluţia virusului.FOTO: Francis Joseph Dean-Deanpictures / Alamy / Profimedia ImagesA treia doză de vaccin anti-COVID-19 este propusă persoanelor din grupele vulnerabile începând de joi.„Până în prezent, variantele au respectat imunitatea oferită de vaccin, dar dacă apar alte variante cu evadare imunitară (care prezintă rezistenţă la vaccin, n.r.), va trebui să ne regândim strategia”, a adăugat Lone Simonsen.Christian Nedergaard, proprietarul unui restaurant din capitala daneză, a declarat vineri, în ziua în care localnicii sărbătoresc întoarcerea la o viaţă normală, că „situaţia rămâne complexă”.„Amintirea coronavirusului va dispărea foarte repede din minţile unora, dar va rămâne în ale altora, iar pentru domeniul restauraţiei sunt sigur că această perioadă a schimbat datele problemei. Sectorul nostru trebuie să se gândească la o modalitate care să-l ajute să devină mai rezistent”, a declarat el.Noul an şcolar din Danemarca va rămâne marcat de necesitatea prezentării unui paşaport sanitar şi/sau a unui test COVID-19 cu rezultat negativ, iar purtarea măştilor sanitare este obligatorie în aeroporturi.