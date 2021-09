Israelul a înregistrat a treia zi consecutivă cu peste 10.000 de noi infecții cu COVID-19

Ministerul israelian al sănătății a raportat 11.187 de noi cazuri la 145.000 de teste efectuate, rata pozitivității de 7,92% fiind cea mai mare înregistrată de la izbucnirea pandemiei în această țară.Israelul are acum cel mai mare număr de noi contagieri cu coronavirusul raportat la un milion de locuitori.Numeroși experți cred că creșterea vertiginoasă a numărului de noi cazuri are legătură cu cerința formulată de autorități ca părinții să își testeze acasă copiii pentru coronavirus înainte de începerea noului an școlar pe 1 septembrie În jur de jumătate din noile cazuri (5.658) au fost depistate în rândul tinerilor cu vârsta de sub 18 ani. Testele antigen au dezvăluit probabil cazuri asimptomatice.Părinților li s-a cerut să îi ducă pe minorii testați pozitiv la clinici pentru a fi confirmat diagnosticul și ca aceștia să fie înregistrați în baza națională de date privind cazurile de COVID-19.În total, peste 40.000 de elevi au fost diagnosticați cu coronavirusul și în jur de 57.000 se află în izolare, potrivit ministerului educației.Israelul are acum 171 de „zone roșii” cu cel mai mare nivel al infecțiilor. În aceste zone clasele în care cel puțin 70% din elevi nu sunt vaccinați anti-Covid trebuie să treacă la învățământul de la distanță sau să țină orele în aer liber.Premierul Naftali Bennett a ținut miercuri un briefing special pe TikTok în care le-a spus elevilor să se vaccineze și că vaccinurile anti-Covid ar putea fi aprobate și pentru copiii cu vârsta între 6 și 12 ani în următoarele două luni.„Vaccinul nu este otrăvitor. Otrava este virusul. Vaccinul doar ne întărește corpul și anticorpii care luptă cu virusul”, le-a spus acesta tinerilor.În total autoritățile monitorizează 90.000 de cazuri active, 1.109 persoane fiind spitalizate dintre care peste 650 în stare gravă. Însă numărul pacienților din secțiile de terapie intensivă este în scădere.