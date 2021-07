Eșecul unui vaccin anti-Covid. Șefii Curevac din Germania își vând acțiunile pe milioane de dolari

Vaccinul Curevac este marea dezamăgire germană în combaterea pandemiei de Covid-19. Deși vaccinurile de la Biontech și Moderna se bazează pe tehnologia ARNm, eficacitatea lor este puțin sub 50 %, în loc de peste 90 %. La scurt timp după ce au fost anunțate datele dezamăgitoare pentru vaccinul Curevac, membrii Consiliului de Administrație al grupului au vândut pe bursă pachete de acțiuni în valoare de milioane de euro.

Când aceste date au devenit cunoscute, la jumătatea lunii iunie, prețul acțiunilor companiei din Tübingen a scăzut dramatic. Acum, tranzacțiile pe bursă, ale conducerii de vârf a Curevac, provoacă agitație.

Scapă cine poate

Co-fondatorul si CEO al Curevac, Florian von der Mülbe, a vândut acțiuni in valoare de 33,8 milioane de dolari. Directorul financiar, Pierre Kemula, a vândut acțiuni evaluate la 2,1 milioane de dolari. Directorul pentru dezvoltare, Ulrike Gnad-Vogt, ca și directorul tehnic, Mariola Fotin-Mleczek, au câștigat, fiecare, în jur de 1,4 milioane de dolari, prin vânzarea de acțiuni. Mülbe, care a părăsit consiliul de administrație, a vândut brusc jumătate din acțiunile sale Curevac, iar cei trei colegi au vândut chiar peste 90%.

Acțiunea de vânzare e controversată, deoarece există suspiciunea că șefii Curevac ar fi vrut să încaseze, în mod privat, înainte ca eșecul vaccinului să prabușească valoarea companiei. Autoritatea germană de supraveghere financiară, Bafin, anunțase deja, la scurt timp după căderea prețului, că va examina vânzările de acțiuni suspecte la momentul respectiv, fără însă a le numi.

Dar povestea „fentei la vârf” nu este chiar un succes, deoarece membrii CA ai firmei și-au vândut acțiunile doar după prăbușirea prețului acțiunii Curevac. Pe 17 iunie, prețul a scăzut de la peste 90 de dolari. la sub 60 de dolari. Potrivit Handelsblatt, managerii au obținut un preț mediu de 62 USD, prin vânzările de acțiuni.

Chiar dacă prețul a scăzut și mai mult de atunci, până în prezent la aproximativ 55 de dolari, directorii corporativi n-au profitat la maximum, atunci când și-au vândut acțiunile. Nu se cunoaște exact momentul în care a avut loc vânzarea, dar compania spune că nu au existat vânzări de acțiuni înainte de anunțarea slabelor date de eficiență, în studiul vaccinului.

Speranța moare ultima

Faptul că executivii corporativi au vândut numai după prăbușirea prețului, se datorează regulilor bursiere împotriva tranzacțiilor ilegale din interiorul companiilor. În calitate de insider, Curevac a declarat, pentru Handelsblatt, că ar fi trebuit să stabilească vânzarea acțiunilor cu luni în avans, printr-un plan de tranzacționare. Prin urmare, nu ar exista nicio legătură între vânzările de acțiuni și evoluțiile actuale ale companiei.

Este chiar posibil, ca șefii Curevac să fi scontat pe rezultate de studiu semnificativ mai bune pentru vaccinul lor, în momentul deciziei de vânzare. Prin urmare, ei sperau la o afacere mult mai profitabilă. Acest lucru ar invalida suspiciunea de „taxă de îmbogățire prin tranzacții privilegiate”.