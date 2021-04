Coronavirus: Ungaria intenționează să înceapă revenirea la normalitate în câteva zile

Premierul Viktor Orbán are de gestionat în an electoral o recrudescență puternică a pandemiei care a pus sub presiune spitalele ungare și a dus la creșterea vertiginoasă a numărului de decese în timp ce încearcă să evite un al doilea an de recesiune economică severă.Ungaria a înregistrat cel mai mare număr de decese cauzate de COVID-19 pe cap de locuitor din lume timp de mai multe săptămâni, potrivit datelor Universității John Hopkins din SUA.Sistemul de sănătate ungar a fost supus unor presiuni enorme în pofida faptului că autoritățile au reușit să inoculeze o cincime din populație, având cea mai rapidă campanie de vaccinare din Europa după autorizarea vaccinului rusesc Sputnik V și a celui chinezesc dezvoltat de compania de stat Sinopharm.Guvernul a mai anunțat luni că va reduce carantina pe timp de noapte de la ora 20:00 la 22:00 odată ce va fi depășit pragul de 25% din populație vaccinată și că va permite ca magazinele să rămână deschise până la ora 21:30 cu restricții asupra numărului de clienți din interiorul acestora.Însă hotelurile și restaurantele vor rămâne în continuare închise, cu excepția comenzilor la pachet și a livrărilor la domiciliu.Școlile din Ungaria ar urma să fie deschise de la mijlocul lunii aprilie, odată ce profesorii sunt inoculați, potrivit guvernului.Ungaria se află în carantină parțială din luna noiembrie a anului trecut.