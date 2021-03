Andrei Baciu anunţă deschiderea a încă 160 de fluxuri de vaccinare în localităţi cu rata mare de infectare

Andrei Baciu a fost întrebat duminică, într-o emisiune la Digi 24, dacă i se pare echitabilă campania de vaccinare, în sensul în care România rurală nu prea a reuşit să se vaccineze până în prezent.„Campania de vaccinare am încercat să o definim pe principii şi pe criterii în primul rând care să permită un acces echitabil tuturor din România. Acum situaţia este foarte variabilă de la un judeţ la altul, după cum foarte bine ştim. Inclusiv în domeniul accesibilităţii la servicii medicale, la servicii de sănătate, există o foarte mare heterogenitate. Sunt lucruri pe care nu le poţi compensa peste noapte. Sunt locuri unde în general serviciile medicale au alte standarde, au standarde ridicate, şi sunt judeţe, localităţi, comunităţi unde acestea abia există. Când faci un astfel de exerciţiu, când vorbeşti de un mecanism atât de amplu, trebuie să lucrezi cu instrumentele, cu instituţiile şi cu mecanismele deja existente, nu poţi să creezi totul de la zero. Pot să existe anumite discrepanţe, anumite diferenţe de accesibilitate”, a afirmat Andrei Baciu.El a menţionat că distribuţia centrelor de vaccinare s-a făcut pe criterii demografice.„Distribuţia centrelor de vaccinare la nivel naţional s-a făcut pe criterii demografice astfel încât oriunde ai trăi în România să ai acelaşi acces la un centru de vaccinare, în special pe criterii demografice care privesc persoanele peste 65 de ani, în jur de patru milioane de oameni. Fiecărui judeţ i-a fost alocat un număr de centre de vaccinare. Poziţionarea acestora într-o localitate sau alta a ţinut de autorităţile locale care cunosc mult mai bine particularităţile locale. Dar vedem că există zone în care nu sunt locuri disponibile la vaccinare şi sunt alte zone în care această distribuţie a rezultat în locuri libere în continuare la vaccinare. Aceste lucruri sunt date de mai multe situaţii. În Bucureşti sunt o sumă importantă de persoane care nu trăiesc în Bucureşti, poate au buletin de Ilfov, locuiesc în Ilfov, însă mare parte din activitate şi-o petrec în Bucureşti. Noi când am făcut această distribuţie nu aveam de unde să ştim o situaţie dinamică, am lucrat cu date, cu instituţii care se ocupă cu fiecare element în parte ni le-au furnizat”, a transmis secretarul de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii.El a precizat că în perioada următoare vor fi deschise 160 de fluxuri noi de vaccinare.„În zilele următoare vor fi deschise fluxuri suplimentare care merg pe lângă nouă localităţi cu o rată mare pentru care s-au deschis deja centre de vaccinare, vorbim şi de alte zone, vorbim de Bucureşti, de Dâmboviţa, Constanţa. Vorbim de 160 de fluxuri”, a explicat acesta.