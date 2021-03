The Lancet: Vaccinul Oxford-AstraZeneca atinge potenţialul maxim cu a doua doză după 12 săptămâni

„Eficacitatea vaccinului a fost de 63,1% la cei care au primit două doze standard şi de 80,7% la cei care au primit două doze reduse plus o doză standard. În analizele exploratorii, eficacitatea vaccinului după o singură doză standard era de 76,0% din ziua 22 până în ziua 90, iar nivelul anticorpilor s-a menţinut în această perioadă, fiind doar mici scăderi”, precizează autorii.





„Oferă dovezile necesare pentru politica Marii Britanii de extindere a intervalului între doze la 12 săptămâni”



Vaccinurile pentru prevenirea infecţiilor Covid-19 sunt cruciale pentru o reacţie eficientă la pandemie. În revista The Lancet, Merryn Voysey şi colegii prezintă rezultatele unor noi studii referitoare la vaccinul Oxford-AstraZeneca. Sunt studii clinice efectuate pe grupuri selectate aleatoriu, în Marea Britanie, Brazilia şi Africa de Sud.Vaccinul Oxford-AstraZeneca (ChAdOx1 nCoV-19) a primit autorizaţie pentru utilizarea de urgenţă în Marea Britanie în decembrie 2020. Un raport ulterior, bazat pe o analiză interimară a unor teste efectuate în Brazilia, Africa de Sud şi Marea Britanie, sugera o eficacitate generală de 70,4%, cu o eficacitate mai mare, de 90%, în cazul persoanelor care au primit o doză redusă, urmată de o doză standard, şi o eficacitate de 62,1% în cazul celor care au primit două doze standard (la distanţă de patru săptămâni).Ca reacţie la acele date interimare, pentru a obţine cel mai mare beneficiu medical în mod rapid, Guvernul britanic a decis administrarea primei doze la cât mai multe persoane şi amânarea celei de-a doua doze până la 12 săptămâni. Deşi această politică a fost criticată, cele mai noi rezultate raportate de Merryn Voysey şi de colegi furnizează o justificare bazată pe dovezi în sprijinul acestei decizii.Studiul se bazează pe o analiză actualizată a datelor primite de la 17.178 de participanţi la patru teste clinice (9.696 de femei [56,4%], 12.975 din rasa albă [75,5%], 14.413 [83,9%] persoane cu vârste între 18 şi 55 de ani, 1.792 [10,4%] cu vârste între 56 şi 69 de ani, 973 [5,7%] cu vârste de 70 de ani sau peste această vârstă).„Rezultatele colectate de la aceste teste (inclusiv de la participanţii care au primit două doze standard şi de la cei care au primit o doză redusă urmată de o doză standard) au arătat o eficacitate a vaccinului în cazul persoanelor simptomatice la Covid-19, la 14 zile după a doua doză, de 66,7%”, conform revistei The Lancet.„În sprijinul unei strategii de imunizare cu interval mai lung, eficacitatea vaccinului a fost semnificativ mai mare, de 81,3%, după administrarea a două doze standard la un interval de 12 săptămâni sau mai mare, comparativ cu eficacitatea de 55,1% în cazul administrării la un interval mai mic de şase săptămâni. Aceste concluzii au fost susţinute de studii privind imunogenicitatea făcute pe participanţi cu vârste sub 55 de ani, care arată reacţii ale anticorpilor IgG SARS-CoV-2 de peste două ori mai mari la cei cărora le-au fost administrate dozele la un interval de cel puţin 12 săptămâni, comparativ cu cei care au avut un interval de administrare sub şase săptămâni”, explică autorii.„Analizele asupra modelului de vaccinare relevă o creştere a eficacităţii după două doze standard de la 55,1%, la intervalul sub şase săptămâni, până la 81,3%, cu intervalul de administrare de cel puţin 12 săptămâni”, subiniază autorii.Administrarea unei singure doze standard are, conform testelor, o eficacitate de 76% în primele 90 de zile.În privinţa limitelor studiilor, autorii precizează că acestea nu au fost concepute special pentru a stabili dacă eficacitatea ar fi diferită în funcţie de intervalul administrării dozelor. În acest context, concluziile ar putea fi viciate. Alte limitări se referă la faptul că participanţii nu au fost selectaţi aleatoriu în funcţie de intervalul dozelor.„La nivel general, valoarea studiului este că oferă dovezi că o singură doză a vaccinului ChAdOx1 nCoV-19 are o eficacitate puternică 90 de zile după vaccinare; un interval mai lung de administrare a celei de a doua doze are o eficacitate mai mare; protecţia este menţinută în pofida unui interval mai lung de administrare a celei de-a doua doze. Oferă dovezile necesare pentru politica Marii Britanii de extindere a intervalului efectuării celei de-a doua doze la 12 săptămâni şi în sprijinul campaniilor de imunizare masivă din întreaga lume”, concluzionează autorii.