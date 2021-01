UPDATE Șefii celor două camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, s-au vaccinat împotriva COVID / Ei au mers împreună la Spitalul Militar

​VIDEO

Președinții Senatului și Camerei Deputaților, Anca Dragu și Ludovic Orban, au mers împreună, marți, și s-au vaccinat împotriva COVID-19, la Spitalul Universitar de Urgență Militar ”Dr. Carol Davila”.

Anca Dragu și Ludovic Orban au ajuns împreună la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila şi s-au vaccinat în același timp.

"Mă bucur că am ajuns în această zi în care vaccinul împotriva acestui virus să fie disponibil, mă bucur că rata de vaccinare a crecut, am ajuns la 30.000 de vaccinări pe zi. Asta înseamnă că în curând ne putem relua vieţile. Putem să ne vizităm familia, putem să ne îmbrăţişăm cu cei apropiaţi, putem să ne reluăm activităţile, putem să mergem să ne plimbăm, într-un cuvânt să revenim la viaţa normală. Este un semn foarte bun pentru economia românească şi este un semn bun pentru acest nou început de an", a spus Anca Dragu, după ce s-a vaccinat.

Până acum, s-au mai vaccinat public preşedintele Klaus Iohannis - vineri, la debutul etapei a doua a campaniei de vaccinare, şi premierul Florin Cîţu - sâmbătă. Vicepremierul Dan Barna spunea că miniștrii Guvernului Cîțu se vor vaccina miercuri.





Cea de a doua etapă a campaniei de vaccinare anti-COVID, destinată persoanelor de peste 65 de ani, bolnavilor cronici şi persoanelor care lucrează în domenii considerate esenţiale, a început vineri.