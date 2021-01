SUA: Oficiali responsabili de sănătatea publică, acuzați că au trimis acasă vârstnici pentru a-și vaccina prietenii și rudele

Angajații centrului de vaccinare Riverpark, Tennessee, și-au anunțat prietenii și rudele că încă au vaccinuri, deși au trimis acasă persoane cu vârsta de peste 75 de ani, spunându-le contrariul, potrivit WRCB-TV, o filială locală a canalului NBC News.Departamentul de Sănătate al Comitatului Hamilton au postat pe Twitter un anunț de interes public, cerându-le oamenilor:„Vă rugăm să părăsiți coada ACUM și să vă întoarceți altă dată”.„Veniți înapoi mai târziu în cursul zilei de astăzi. Numeroase alte oportunități se vor deschide în curând”, au mai scris oficialii pe Twitter.WRCB-TV a vorbit cu prieteni și rude ale diferitelor persoane responsabile de administrarea vaccinului.„Avem relații”, a declarat o persoană pentru WRCB-TV când a fost întrebată cum aceasta și persoanele din mașina sa au reușit să fie vaccinate.Jim Coppinger, primarul Comitatului Hamilton, a pus incidentul pe seama unei „erori de calcul”.Administratoarea Departamentului de Sănătate al comitatului, Becky Barnes, a declarat că „până la urmă am avut mai multe doze de vaccin decât am anticipat și, fiindcă acestea au fost dezghețate și pregătite, au trebuit administrate până la finalul zilei”.„Intenția noastră este să nu irosim niciodată doze și nu am făcut risipă nici joi”, a adăugat aceasta, precizând că „asistentele au putut extrage 6 și ocazional 7 doze din unele fiole în loc de cele 5 anticipate”.„A fost prima zi în care am folosit vaccinul Pfizer și personalul nostru nu a avut un istoric pentru a putea proiecta care va fi numărul real de doze”, a mai spus Barnes.Directivele Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA stipulează că personalul sanitar din prima linie și persoanele cu vârsta de peste 75 de ani au prioritate la administrarea vaccinurilor anti-Covid.Este neclar deocamdată dacă prietenii și apropiații care au primit vaccinul au întrunit aceste condiții.Un cuplu a declarat pentru WRCB-TV că a așteptat timp de 5 ore cu o persoană de 94 de ani, fiind nevoit să îi schimbe la un moment dat rezerva de oxigen, înainte de a fi trimiși acasă.