VIDEO Coronavirus: Modalitatea ingenioasă în care un oraș din Turcia le amintește oamenilor să poarte mască

Tehnologia de recunoaștere facială este folosită pentru a le reaminti oamenilor să își acopere fețele cu măști de protecție.

Sistemul detectează dacă cineva nu poartă mască și suprapune pe fața celui care este orientat către cameră o imagine a virusului.

Imaginea virusului dispare atunci când persoana în cauză își acoperă nasul și gura.

Murat Zorluoğlu, primarul orașului Trabzon, a spus că este o modalitate eficientă de a folosi inteligența artificială pentru a crește conștientizarea cu privire la pandemie.

Cu toate acestea, unii au folosit tehnologia ca pe o oglindă sau pentru a-și face câte un selfie neobișnuit.

Turcia le cere oamenilor să își acopere fața în toate spațiile publice, chiar și afară.

Oricine este prins fără mască este amendat pe loc cu 900 de lire turcești (aproximativ 463 de lei).

