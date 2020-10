Taiwan a ajuns la a 200-a zi fără cazuri locale de coronavirus. Iată cum a reușit

Insula cu 23 de milioane de locuitori a raportat ultimul caz cu transmitere locală pe 12 aprilie, de Paștele Catolic.Până joia aceasta, a înregistrat în total 553 de cazuri, dintre care doar 55 cu transmitere comunitară. Au fost raportate 7 decese de Covid-19.Până de Paștele catolic, 1,7 milioane de oameni fuseseră infectați în toată lumea, și fuseseră raportate 110.000 de decese. Acum sunt 45 de milioane de cazuri și aproape 1,2 milioane de decese.Deși al doilea val lovește grav foarte mulți țări, care raportează de la mii la zeci de mii de cazuri zilnic, Taiwanul este departe de așa ceva, reușită cu atât mai importantă cu cât a făcut-o fără lockdown-uri stricte.Mai mult, și fără restricții drastice asupra drepturilor civile, așa cum a procedat China, o altă țară care ține sub control acum noul coronavirus, chiar dacă de acolo a început pandemia.În schimb, Taiwanul s-a concentrat pe viteza de răspuns.Autoritățile au început să-i examineze medical pe pasagerii zborurilor directe din Wuhan încă de pe 31 decembrie, când virusul era doar subiectul zvonurilor și câtorva articole de presă.Taiwan a confirmat primul său caz cu noul coronavirus pe 21 ianuarie, iar imediat a interzis locuitorilor din Wuhan să mai vină pe insula lor. Toți pasagerii care veneau din China continentală, Hong Kong și Macao trebuia să treacă prin examinări medicale.Toate acestea se întâmplau chiar dinainte ca Wuhan să intre în lockdown, pe 23 ianuarie. Până în martie, Taiwan a interzis accesul tuturor cetățenilor străini, cu excepția diplomaților, rezidenților și celor cu vize speciale.Trebuie spus, însă, că Taiwanul are câteva avantaje în fața altor țări. Unul dintre ele este geografic – este o insulă, ceea ce înseamnă că autoritățile pot controla mai bine cine trece prin granițele sale.De asemenea, Taiwanul are de partea sa și experiența.După ce a trecut prin epidemia de SARS din 2003, a luat măsuri pentru a-și mări capacitatea de răspuns pandemic, a explicat ministrul de externe Joseph Wu.”Așa că, atunci când am auzit că sunt câteva cazuri secrete de penumonie în China, iar pacienții erau tratați în izolare, am știut că este vorba de ceva similar”, a spus acesta. Autoritățile au activat Centrul de Comandă Epidemică al insulei, înființat după epidemia de SARS, pentru a coordona mai multe ministere.De asemenea, guvernul a majorat producția de echipamente de protecție, pentru a beneficia de un flux constant din materialele necesare.În plus, Guvernul a investit în testarea în masă și în anchete epidemiologice rapide și eficiente.Fostul vicepreședinte taiwanez Chen Chien-jen, de meserie epidemiolog, spune că lockdown-urile nu sunt soluția ideală. Chen afirmă și că schemele de testare în masă aplicate în China continentală - unde milioane de oameni sunt testați când apar fie doar și câteva cazuri - sunt inutile.”Anchetele epidemiologice făcute cu mare atenție și carantinarea foarte strictă a contacților apropiați sunt cea mai bună cale de ținere sub control a Covid-19”, a mai spus el.