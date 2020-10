Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuțat că părăsește summitul Uniunii Europene de la Bruxelles la mai puțin de o oră după ce a început, pentru că o persoană din echipa sa a fost testată pozitiv azi-dimineață.

Von der Leyen spune că ea a fost testată negativ, cu toate acestea, ca măsură de precauție, va părăsi Consiliul European pentru a se izola.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.