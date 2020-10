WSJ: Trump a ascuns că este infectat cu coronavirusul deși a primit un test pozitiv joi

Într-un interviu acordat Fox News joi seara Trump a afirmat că tocmai a aflat că Hope Hicks, o consilieră apropiată a sa, a fost testată pozitiv cu COVID-19.„Tocmai am auzit de asta”, i-a declarat președintele republican prezentatorului Sean Hannity însă, după cum admite acum Casa Albă, acesta fusese deja testat pozitiv la rândul său în urma unui test rapid și aștepta rezultatul unui al doilea test în momentul acordării interviului.Dar Trump nu l-a indus în eroare doar pe prezentatorul TV. Potrivit unui articol publicat de Wall Street Journal , ziar deținut de aceeași companie care controlează și Fox News, președintele nu a vrut ca nici măcar apropiații săi să afle că au fost expuși unui virus care a ucis peste 209.000 de americani.„Nu spune nimănui”, i-a zis Trump unui consilier care a fost la rândul său diagnosticat cu coronavirusul, potrivit WSJ. Propriul șef de campanie al lui Trump, Bill Stepien, a aflat de focarul din Casa Albă din presă, potrivit aceleiași surse.La fel a aflat și Chris Christie, fostul guvernator al statului New Jersey care l-a ajutat pe Trump să se pregătească pentru dezbaterea de săptămâna trecută. Atât Stepien cât și Christie au fost între timp testați pozitiv cu COVID-19 iar fostul guvernator a fost internat în spital.Prima doamnă Melania Trump, fosta consilieră Kellyanne Conway, asistentul personal Nick Luna, președintele Comitetului Național Republican Ronna McDaniel și trei senatori republicani, toți apropiați de președintele american, au fost testați pozitiv cu coronavirusul, la fel ca președintele Universității Notre Dame, reverendul John Jenkins, acesta participând la un eveniment ținut la Casa Albă.Deși știa că unul dintre cei mai apropiați consilieri ai săi a contractat virusul, Trump a participat la o strângere de fonduri la un club de golf din New Jersey, eveniment în cadrul căruia donatorii au avut ocazia unei fotografii cu președintele în schimbul a 250.000 de dolari. Deocamdată nu este clar dacă evenimentul a dus la o răspândire a virusului însă donatorii republicani au intrat în panică, potrivit CNBC Administrația a încercat să ascundă starea președintelui american în timp ce sănătatea acestuia părea să atârne în balanță. La o zi după ce Trump a fost adus la spitalul militar Walter Reed, medicul președintelui dr. Sean Conley a refuzat să menționeze dacă pacientul său a primit oxigen suplimentar , informația putând fi însă întrezărită printre rânduri:„Nu mai este pe oxigen în acest moment”, a declarat Conley în cadrul unei conferințe de presă, acesta afirmând ziua următoare că „nu am vrut să divulg informații care puteau îndrepta boala în altă direcție”.Mark Meadows, șeful Cancelariei Președinției SUA, a oferit o evaluare mai sumbră a stării de sănătate a lui Trump, menționând că acesta a primit atât oxigen suplimentar cât și steroizi.„Încă nu suntem pe o cale clară spre o vindecare completă”, le-a declarat Meadows unor reporteri sâmbătă însă decizia acestuia de a contrazice varianta oficială mai optimistă a fost făcută sub prezumția că va rămâne anonim, acesta neștiind că este înregistrat.Comentariile lui Meadows l-ar fi înfuriat pe Trump, potrivit relatărilor unor surse, medicii acestuia ieșind a doua zi cu o evaluare mai pozitivă a evoluției stării lui Trump deși au dezvăluit că președintelui american i-a fost administrată dexametazonă.Tratamentul ar fi însă, de fapt, rezervat pentru „cei mai bolnavi pacienți”, potrivit dr. Panagis Galiatsos, medic pneumolog la Centrul Medical John Hopkins din Bayview.Potrivit NBC News prima doamnă a refuzat să viziteze spitalul de teamă că i-ar „putea expune pe agenții care o conduc până acolo” însă Casa Albă a dat asigurări că „toate măsurile de precauție necesare au fost luate” în timpul scurtei vizite a lui Trump în afara spitalului.