Școlile din New York, închise din cauza cazurilor de Covid-19 în creştere

Administrația oraşului încearcă să oprească o creştere a epidemiei, după ce peste vară a menţinut cazurile în limite normale.Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a declarat duminică, în cadrul unei conferinţe de presă, că toate şcolile şi afacerile neesenţiale din cartierele unde rata de infectare a fost mai mare de 3% se vor închide începând de miercuri.Zonele au înregistrat o creştere a ratei de pozitivitate la Covid-19 în ultimele câteva săptămâni, depăşind 3% pentru şapte zile consecutive, ceea ce a determinat răspândirea rapidă a virusului.„Putem opri ca acest lucru să devină al doilea val în New York City”, a spus primarul. „În aceste comunităţi este o realitate foarte supărătoare care trebuie abordată în mod agresiv”, a mai precizat primarul New York-ului.Blasio a declarat că restricţiile sunt dureroase, dar necesare pentru a împiedica răspândirea epidemiei. Planul are nevoie de aprobarea statului New York pentru a fi pus în aplicare.Cartierele unde se închid şcolile sunt Far Rockaway, Edgemere, Kew Gardens, Kew Gardens Hills şi Pomonok din Queens şi Borough Park, Gravesend, Homecrest, Midwood, Bensonhurst, Mapleton, Flatlands, Gerritsen Beach şi Sheepshead Bay din Brooklyn.