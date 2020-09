Centrul de transfuzie sanguină Bistrița, închis din cauza Covid-19: 14 din cei 18 angajați sunt infectați cu coronavirus

Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Bistriţa şi-a stopat activitatea, marţi, după ce aproape toți dintre cei 18 angajaţi au primit rezultate pozitive la testarea pentru COVID-19, transmite Agerpres.





Primele două cazuri de infectare cu noul coronavirus în rândul personalului au apărut săptămâna trecută.





Directorul CTS Bistriţa, Adina Beudean, care la rândul său a fost confirmată cu COVID-19, spune că nu îşi explică multitudinea cazurilor, deoarece măsurile sanitare de protecţie au fost respectate.





"Ne-am protejat şase luni şi a dat 'boom-ul' în noi. După şase luni în care nu am avut niciun caz, acum suntem majoritatea. Momentan, sunt doi incerţi, 11 sunt infectaţi, patru sunt negativi, iar o doamnă încă nu este testată. Astăzi (marţi n.r.) este închis. Am chemat sâmbătă dezinfecţia, s-a făcut o nebulizare completă, astăzi mai chem o dată, la ora 18,00. Azi am închis, până vedem dacă putem să asigurăm distribuţia de sânge sau nu. Doamna care face distribuţia de sânge este negativă, dar trebuie să ne dea voie Institutul", a declarat Beudean.





Adina Beudean a mai spus că prima asistentă medicală confirmată cu COVID-19 a dezvoltat, în prima fază, o alergie puternică pe piele, dar a continuat să vină trei zile la muncă, nebănuind că este vorba despre COVID-19.





Directorul CTS susţine că, din totalul de 11 angajaţi confirmaţi cu infecţia cu SARS-COV-2, doar trei ar avea simptome.

Numărul cazurilor de COVID-19 în rândul angajaţilor de la CTS Bistriţa a crescut la 14, dintre care unul este medic, iar nouă sunt asistenţi medicali, potrivit datelor transmise miercuri de Instituţia Prefectului Bistriţa-Năsăud.