Coronavirus: Vaccinul anti-Covid al companiei Johnson & Johnson produce un răspuns imunitar puternic (studiu clinic preliminar)

O singură doză a vaccinului experimental realizat de compania Johnson & Johnson a produs un răspuns imunitar puternic împotriva noului coronavirus într-un stadiu preliminar al testelor clinice, potrivit rezultatelor intermediare publicate vineri, relatează Reuters.

Vaccinul, numit Ad26.COV2.S, a fost la fel de bine tolerat și la două doze diferite, arată rezultatele. O singură doză ar putea simplifica distribuirea vaccinului, în timp ce vaccinul experimental testat de Moderna Inc and Pfizer Inc ar necesita două doze.

Cu toate acestea, nu este clar dacă persoanele vârstnice, care reprezintă una dintre categoriile de risc în fața virusului, vor fi la fel de protejate ca oamenii tineri cu vaccinul companiei J&J.

Testul clinic realizat pe 1.000 de adulți sănătoși a început după ce s-a dovedit în iulie că vaccinul oferă o protecție puternică administrat într-o singură doză la maimuțe.

Pe baza rezultatelor curente, compania, sprijinită de guvernul american, a dat startul unui test final de 60.000 de persoane, care ar putea pava calea pentru o cerere de aprobare. Compania a spus că așteaptă rezultatele așa-zisei faze 3 a studiilor clinice până la finalul anului 2020 sau la începutul anului viitor.

Cercetătorii au spus că 98% dintre participanții cu datele disponibile pentru analiza intermediară au avut anticorpi care să neutralizeze virusul la 29 de zile după vaccinare.

Cu toate acestea, rezultatele răspunsului imunitar au fost disponibile doar pentru un mic număr de oameni - 16 participanți - cu vârste de peste 65 de ani, limitând interpretarea.

La participanții cu vârste de peste 65 de ani, rata reacțiilor adverse precum oboseală sau dureri musculare a fost de 36%, mult mai scăzută decât la participanții tineri, 64%, arată rezultatele, sugerând că răspunsul imunitar la persoanele în vârstă s-ar putea să nu fie puternic.

Cercetătorii au spus că mai multe detalii cu privire la siguranță și eficacitate vor veni când studiul este încheiat. ”În general, vaccinul face ceea ce te-ai putea aștepta să facă dacă ar fi să treci în faza 3 a studiilor clinice”, a spus dr. Barry Bloom, profesor la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Acesta a subliniat, însă, că, pentru moment, rezultatele justifică de ce este nevoie de studii pe un număr mai mare de oameni pentru efecte adverse.