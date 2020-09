MedLife deschide al patrulea laborator RT-PCR la Cluj-Napoca, cu capacitate de procesare de 300 de teste pe zi, urmând să ajungă la 500 de teste pe zi

​În laboratoarele RT-PCR MedLife au fost prelucrate până în prezent peste 110.000 de probe, dintre care 58% în București, 22% în vestul țări și 20% în centrul țării. Odată cu deschiderea noului laborator și pe fondul creșterii numărului de solicitări pentru screeningul COVID, compania își va dubla capacitatea de testare și procesare pentru clienții corporate.





Cel de-al patrulea laborator este situat în Cluj-Napoca și dispune de circuite de biosecuritate, spații succesive cu presiune negativă și echipamente speciale dedicate efectuării testelor pentru depistarea virusului SARS-CoV-2. Laboratorul funcționează la cele mai înalte standarde de securitate, având circuite de acces izolate și fluxuri de procesare total separate de cele pentru restul probelor de laborator.



Potrivit reprezentanților companiei, laboratorul are capacitatea de procesare într-o primă etapă de cca 300 de teste pe zi, urmând să ajungă gradual la 500 de teste pe zi.



“Așa cum am anunțat în urmă cu câteva săptămâni, am deschis un nou laborator RT-PCR, al patrulea, în Cluj-Napoca, care va contribui la creșterea capacității de procesare în vestul și nord-vestul țării. Chiar dacă unele măsuri par să se relaxeze, pandemia este încă în vigoare, lupta cu virusul continuă, iar noi suntem pregătiți să-i facem față mai departe. Suntem în prima linie încă din prima zi și am alocat resurse importante pentru a susține acest demers, oferind sprijin în totalitate autorităților de sănătate publică, pentru a face cât mai multe teste și a contracara astfel răspândirea bolii. Mai mult, pe lângă testarea cât mai extinsă pe care ne propunem să o facem la nivel național, continuăm proiectele de cercetare și dorim să avem un rol important în zona de screening a pacienților post COVID-19, respectiv în tratarea comorbidităților acestei boli care a schimbat prioritățile medicale ale oamenilor. Punem la dispoziție servicii complexe de diagnostic și tratamente pentru pacienți și suntem permanent la curent cu tot ce descoperă cele mai importante instituții sau cercetători la nivel mondial în materie de “arme” în lupta cu virusul”, a declarat Mihai Marcu, CEO și Președinte MedLife Group.



Cele patru laboratoare, situate în București, Sfântu Gheorghe, Timișoara și Cluj-Napoca, au o capacitate de procesare a testelor de până la 2200 de probe pe zi, prioritare în procesarea probelor fiind instituțiile de sănătate publică, prin seriile de probe pe care le trimit zilnic în laboratoarele MedLife, urmate apoi de testele cadrelor medicale, ale pacienților care urmează să intre în sala de operații sau să efectueze o intervenție medicală, și ale pacienților care solicită test la cerere.



În ceea ce privește cererea de testare din segmentul corporate, peste 50% din companiile arondate au dorit efectuarea testelor RT-PCR pentru angajații lor, implementând în paralel și o serie de programe și măsuri de protecție care să le asigure angajaților un mediu sigur de lucru.

„Ne-am bucurat să putem veni în această perioadă dificilă pentru noi toți în sprijinul clienților noștri corporate. Am avut constant în derulare programe de screening și testare COVID-19 special concepute pentru angajații companiilor, iar deschiderea noului laborator ne va ajuta să dublăm capacitatea de testare și procesare pentru acest segment. Odată cu noile măsuri de relaxare, și mai mulți dintre clienții noștri și-au reluat activitatea, crescând cererea pentru screeningul COVID. Le confirmăm și pe această cale că avem capacitățile necesare pentru a susține nevoile lor și pentru a-i ajuta să își desfășoare activitatea în siguranță”, a mai spus Mihai Marcu.