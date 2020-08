Italia se pregătește pentru un al doilea val al pandemiei / Lecțiile învățate de medici și autorități

60 de milioane de oameni în aceeași barcă

Pregătirile pentru al doilea val

În nordul Italiei, unde coronavirusul a făcut ravagii de la sfârșitul lunii februarie până în aprilie, doctorii pun aducerea sub control a pandemiei pe seama carantinei stricte, testărilor la scară mare, urmăririi contactelor și procesului foarte gradual de redeschidere.Însă chiar dacă numărul de noi infecții a scăzut dramatic - fiind înregistrate între aproximativ 150 și 300 de cazuri zilnic săptămâna trecută de la 6.500 în 21 martie, numărul record înregistrat în Italia - experții se pregătesc pentru un inevitabil al doilea val.„Suntem îngrijorați fiindcă virusul nu a dispărut pur și simplu”, afirmă dr. Roberto Cosentini, șeful secției de medicină de urgență din cadrul spitalului Papa Giovanni XXIII din Bergamo, Lombardia.Acesta afirmă că este probabil ca un nou val al infecțiilor să apară în toamnă care, combinat cu gripa sezonieră, va pune în dificultate spitalele locale. Însă este posibil ca un nou val să izbucnească mai devreme de luna octombrie.Impunerea carantinei la nivel național a fost esențială pentru aducerea sub control a virusului, afirmă Francesco Longo, un economist de sănătate și director al Centrului pentru Cercetări de Sănătate și Îngrijire Socială de la Universitatea Bocconi din Milano.Italia a înregistrat peste 247.000 de cazuri confirmate cu COVID-19, mai mult de 35.000 de persoane pierzându-și viața în peninsulă, majoritatea cazurilor fiind în Lombardia.Spitalul lui Cosentini a tratat primul pacient Covid, o persoană care suferea de pneumonie acută, în 22 februarie. Chiar dacă au văzut ce se întâmplă în Asia, medicul afirmă că el și colegii săi au fost nepregătiți pentru cât de rapid s-a răspândit s-a răspândit pandemia.„Am început cu 10-20 de pacienți iar la începutul lunii martie aveam 80 de noi cazuri pe zi”, a declarat acesta, adăugând că spitalele din nordul Italiei s-au zbătut să facă față în acea perioadă dar că fără carantina de două luni și jumătate impusă la nivel național în 9 martie situația ar fi putut deveni catastrofică.„Am fost foarte aproape de pragul de cedare”, a declarat medicul, relatând că „perioada cea mai dificilă a fost în prima și a doua jumătate a lunii martie dar apoi carantina și distanțarea socială au început să fie eficiente și ne-au dat o șansă să externăm pacienții care s-au vindecat și să avem paturi pentru noile cazuri”.Deși a părut o măsură radicală la momentul respectiv, impunerea carantinei și izolarea tuturor italienilor la domiciliu a jucat un rol major în succesul scăderii ratei de infectare, potrivit lui Francesco Longo.„Am avut 60 de miliioane de oameni în aceeași barcă iar mesajul național a fost: Când aducem sub control infecțiile peste tot, vom redeschide întreaga țară”, a declarat acesta, precizând că „acest lucru ne-a conferit un sentiment puternic de unitate”.Iar autoritățile responsabile de sănătatea publică au înțeles importanța de a fi flexibile și de a ajusta strategiile pe măsură ce pandemia a evoluat, afirmă dr. Stefano Nava, șeful secției de terapie intensivă de la spitalul Sant’ Orsola din Bologna.Chiar dacă situația din Italia s-a stabilizat, testările ar trebui să rămână o parte importantă a strategiei de combatere a pandemie, afirmă experții, în special ca mod de a urmări transmiterea virusului printre persoanele asimptomatice.„Rolul purtătorilor asimptomatici este încă o foarte mare întrebare, așa că este important să testăm o mulțime de oameni”, afirmă dr. Eugenio Baraldi, directorul secției de neonatologie de la Spitalul Universitar din Padova, adăugând că „aceasta va fi o problemă mare în toată lumea”.Guvernul italian a început ridicarea măsurilor de carantină în 4 mai, dar redeschiderea țării a fost lentă și graduală, regulile de distanțare socială rămânând în vigoare, în special la plaje și alte locuri publice, însă altfel lucrurile încep să aibă aparența normalității, susține Francesco Longo.Italienii sunt încurajați să poarte măști de protecție în restaurante și alte locuri publice unde păstrarea distanțării sociale poate reprezenta o provocare.Longo afirmă că gradul de conformare al purtării măștilor variază, oamenii din zonele puternic afectate de coronavirus fiind mai dispuși să poarte măști în timp ce rezidenții zonelor care au fost în mare parte cruțate de pandemie sunt mai relaxați.Corectarea acestor comportamente se va dovedi critică în timp ce țara se pregătește pentru al doilea val al pandemiei, expertul italian relatând că guvernul a început deja și o campanie majoră de încurajare a vaccinării antigripale că modalitate de a ușura presiunea asupra spitalelor în toamnă și iarnă.Autoritățile investesc de asemenea în suplimentarea paturilor de spital și a altor resurse necesare unităților medicale, Longo afirmând că guvernul italian lucrează alături de oficialii locali pentru a vedea care este cea mai bună metodă de a ține sub control viitoarele focare fără a pune în pericol redeschiderea economiei.„Am învățat că nu este alb sau negru - nu trebuie să fie carantină totală sau libertate completă”, afirmă medicul italian, adăugând că „încă avem destule restricții acum, chiar dacă ne-am întors la viețile obișnuite”.Însă potrivit expertului italian cea mai importantă lecție învățată este legată de importanța comunicării în construirea unei coeziuni în rândul populației, aceasta fiind esențială pentru combaterea pandemiei.„Mesajele nu pot fi contradictorii”, afirmă Longo, subliniind că „Dacă ai 50% din populație respectând regulile și 50% care nu face asta, este haos. Iar atunci virusul câștigă”.