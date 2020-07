Creta: 15 milioane de euro, costul estimat al testelor pentru SARS-CoV-2 / Nu există regim special pentru români

Creta va cheltui 15 milioane de euro până la sfârşitul sezonului de vară din 2020 pe testele Covid-19 ce vor fi efectuate turiştilor care vin pe insulă, la care se va adăuga costul de 120 de euro/zi suportat de autorităţile cretane pentru fiecare persoană găsită cu SARS-CoV-2 şi cazată în hotelurile Covid, a declarat, vineri, Kyriakos Kotsoglou, comisar pentru turism şi e-guvernare Regiunea Creta., potrivit Agerpres."În Creta se efectuează 1.200 de teste pe zi pentru identificarea turiştilor infectaţi cu SARS-CoV-2. Dacă unul costă în jur de 100 de euro, deci aproape 100.000 de euro se plătesc zilnic. La 120 de zile, adică iulie, august, septembrie, octombrie, 15 milioane de euro reprezintă costul testelor care se vor efectua în Creta. Dacă ar fi deschisă Creta de acum încolo, costul acestor teste se ridică la 15 milioane de euro doar pentru insulă. Aici se adaugă mâncarea - 120 de euro pe zi costul pentru fiecare persoană cazată în hotelurile Covid, care este găzduită, hrănită, are medic etc.", a spus comisarul, la o întâlnire cu un grup de jurnalişti români.Kyriakos Kotsoglou a precizat că toţi turiştii sunt trataţi la fel şi nu există un regim special pentru români."Nu există ceva special pentru români. Românii sunt ca toţi europenii din momentul în care ajung aici, la aeroport. În funcţie de câte cazuri există în ţara din care provin, turiştilor li se vor face teste la aeroport. Este un algoritm după care funcţionăm şi este direct proporţional cu creşterea numărului de cazuri, nu este standard. În primele curse charter s-au verificat între 50 şi 70% dintre pasageri. Există un singur caz al unei românce. Soţul nu are nimic, au fost transportaţi la hotelul Covid din zona respectivă, Hersonissos, este un hotel foarte bun. Va rămâne în carantină până se când testul va fi negativ. Ea este asimptomatică", a explicat el.