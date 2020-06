Coronavirus în Marea Britanie: Rata mortalității este mai mare în rândul musulmanilor și evreilor

Datele se bazează pe studii din Anglia și Țara Galilor. Ultimele cifre prezentate de Institutul Național de Statistică includ și studii anterioare care indică faptul că persoanele de culoare sau din alte minorități etnice sunt mai vulnerabile în fața noului coronavirus și prezintă un risc mai ridicat de mortalitate comparativ cu persoanele albe.Potrivit Institutului care a analizat date colectate în perioada martie-15 mai, dintre categoriile menționate, cea mai mare rată a mortalității se înregistrează în rândul musulmanilor.”Ținând cont de factorul etnic, aceste date demonstrează că o mare parte din diferențele privind mortalitatea între diverse grupuri religioase poate fi explicată prin stilul de viață diferit al categoriilor respective. De exemplu, traiul în zone cu un nivel crescut de neajunsuri din punct de vedere socio-economic sau alte diferențe ce țin de etnicitate”, se arată în raport.În raport se mai arată că bărbații evrei sunt de două ori mai expuși riscului comparativ cu bărbații creștini, la fel și femeile. Cel puțin asta declară Nick Stripe, unul dintre șefii Institutului Național de Statistică, adăugând că este nevoie de o aprofundare a cercetărilor pentru a explica acest fenomen.Rata mortalității în rândul bărbaților musulmani este de 98.9 la 100.000, iar în cazul femeilor musulmane este de 98.2 de decese la 100.000.În cazul celor care la ultimul recensământ britanic s-au declarat atei, rata este de 80.7 de decese la 100.000 în cazul bărbaților, și de 47.9 la 100.000 în cazul femeilor.Aceste concluzii coincid cu alte statistici care arată că persoanele de culoare și asiaticii din Anglia și Țara Galilor sunt mai vulnerabili. Cifrele arată că cea mai mare rată a mortalității este în rândul bărbaților negri, respectiv de 255.7 per 100.000 față de 87 de decese per 100.000 în cazul bărbaților albi. La femei, rata este de 119.8 per 100.000, față de 52 per 100.000.