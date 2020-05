Cum a ajuns eminentul virusolog german Christian Drosten de la statutul de star la comparația cu doctorul nazist Josef Mengele

Ich habe ernsthaft geglaubt, ein Judenstern mit „Impfgegner“-Inschrift sei das ekelhafteste und Holocaust-verharmlosendste, was es gibt.



Tja, falsch gedacht. I present to you:



Christian Drosten auf einem Plakat neben KZ-Arzt Josef Mengele.



Ich bin mal kurz kotzen. pic.twitter.com/DTBzsfMeCL