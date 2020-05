Coronavirus: Noile cazuri din Germania, Coreea de Sud și China provoacă îngrijorări legate de relaxarea restricțiilor

În Germania cifra de contagiune a crescut la peste 1 după relaxarea restricțiilor

Coreea de Sud a fost una din primele state care s-a confruntat cu o izbucnire majoră a epidemiei și părea să o țină sub control cu succes, vizând relaxarea restricțiilor după săptămâni de izolare socială și supraveghere atentă.Dar noua grupare de cazuri pare să fi pus capăt optimismului pentru moment, președintele Moon avertizând populația că „nu trebuie să ne lăsăm jos garda cu privire la epidemie niciodată”.China reintroduce la rândul ei restricții după ce două orașe au raportat noi cazuri de infecție cu COVID-19. Orașul Shulan a fost pus sub carantină după 11 cazuri confirmate.Însă mai alarmante sunt noile infecții înregistrate în Wuhan, orașul din centrul Chinei unde noul coronavirus a fost descoperit pentru prima oară la sfârșitul anului trecut. Wuhan a fost primul oraș major din lume care a fost pus sub carantină, reîntorcându-se la o relativă normalitate de abia luna trecută, după 76 de zile.Oficialii chinezi au raportat luni 5 noi cazuri confirmate în oraș, niciunul dintre acestea nefiind importate din afara sa.Deși cifrele sunt incomparabil mai scăzute decât cele de la începutul crizei, sau cu cele raportate zilnic în mare parte din vestul Europei sau Statele Unite, ele ridică îngrijorări cu privire la abilitatea virusului de a continua să se răspândească nedectat, chiar și într-un oraș atât de supravegheat și cu atâtea restricții precum în Wuhan.Un purtător de cuvânt al Comisiei Naţionale de Sănătate a îndemnat, duminică, populația să „rămână alertă și să intensifice măsurile de protecție personală împotriva virusului”.Acesta a adăugat că noile cazuri amintesc că adunările sociale trebuie evitate și că oricine prezintă simptome asociate cu COVID-19 trebuie să se prezinte la un medic sau centru de testare.Înainte de noile grupări de cazuri, numărul de infecții atât în China cât și Coreea de Sud a scăzut până la o mână de cazuri raportate zilnic, lăsând impresia că s-a reușit oprirea transmisiei comunitare a virusului.Deși cifrele raportate de autoritățile chineze pot ridica semne de întrebare, răspunsul Coreei de Sud a fost dat drept exemplu ca unul din cele mai bune la nivel mondial, parțial datorită și dimensiunii relativ mici a țării și a granițelor ușor de controlat.În Europa, Germania a fost la rândul ei dată drept exemplu de cum trebuie controlată pandemia, însă rata de contagiune a virusului (numărul de persoane la care cineva infectat transmite, în medie, virusul) a crescut la peste 1 în ultimele două zile, potrivit Institutului Robert Koch.Se estimase că rata de contagiune a scăzut până la 0,65 joia trecută, iar țara a început să se redeschidă încet.Cancelarul Angela Merkel le-a spus germanilor că „își pot permite puțin curaj”, avertizând însă că „trebuie să avem grijă ca pandemia să nu ne scape din mâini”.Institutul Robert Koch a anunțat că încă există „un grad de incertitudine” privind ultimele estimări dar creșterea ratei de contagiune „necesită observarea situației cu foarte mare atenție în următoarele zile”.Guvernul federal și landurile germane s-au pus de acord asupra unui mecanism de reintroducere a restricțiilor în caz că virusul se întoarce. Dacă într-o zonă numărul de noi infecții depășește 50 la suta de mii de locuitori, măsurile de izolare și carantină vor fi reintroduse în acea zonă. În cursul sfârșitului de săptămână, mai multe zone au depășit cifra respectivă.Ultimele cazuri s-ar putea să se dovedească o anomalie care va putea fi ținută sub control dar faptul că trei țări care păreau să fi avut succes în combaterea pandemiei raportează din nou transmisii domestice ar trebui să ridice semne de întrebare majore.Un alt exemplu este cel al orașului Singapore, care la începutul lunii aprilie înregistrase mai puțin de 2.000 de infecții iar acum a raportat peste 23.000, arătând riscurile legate de relaxarea prea devreme a restricțiilor și presupunând că bătălia este câștigată când este de abia la început.Însă nu toate veștile care vin din Asia sunt pesimiste. Vietnam și Tailanda discută crearea unui coridor pentru călătorii, fiind încrezătoare că pandemia este ținută sub control. Noua Zeelandă și Australia s-au pus de acord deja să facă același lucru, însă doar peste câteva luni.Iar Hong Kong, care a reușit să țină sub control un al doilea val al pandemiei, a intrat în a 21-a zi consecutivă fără noi infecții locale, ridicând posibilitatea ca orașul să fie declarat fără coronavirus în cursul acestei luni.