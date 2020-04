Vânzările de prezervative s-au dublat în perioada stării de urgenţă

Potrivit unui retailer online, vânzările de prezervative au crescut de la începutul stării de urgență.„În România, vânzările de prezervative s-au dublat faţă de anul trecut, de la începutul stării de urgenţă”, au anunțat reprezentanții eMag, potrivit Mediafax.Și producătorii spun că au observat vânzări mai mari în martie, dar nu pot spune dacă este vorba de un consum real sau despre o măsură de stocare, în condițiile restricțiilor aplicate.„Vânzările unităţilor de prezervative Durex cresc în fiecare an, în intervalul 6-8%. Am observat, într-adevăr, că rezultatele vânzărilor din martie sunt mai mari, în comparaţie cu anul trecut, dar nu putem spune dacă este vorba de consum real sau de o măsură de stocare din cauza izolării impuse. Şi vânzările online s-au intensificat în situaţia actuală, deoarece observăm traficul online mai mare în general”, au transmis reprezentanţii Reckitt Benckiser, compania care produce prezervativele Durex.Unii sociologi spun că, în perioada izolării, oamenii caută mai multă intimitate emoţională cu partenerul, astfel că există un motiv în plus pentru creşterea vânzărilor de prezervative.