​VIDEOREPORTAJ Spitalul din prima linie în lupta cu COVID-19 care va avea o clădire nouă, construită de la zero

Vezi un videoreportaj HotNews.ro în spitalul de primă linie Marius Nasta și un dialog cu managerul Beatrice Mahler și medicii Alina Croitoru, Dragoș Zaharia și Tudor Constantinescu, șefi de secție la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta din București:





Imagine: Cătălin Voicu și Alexandru Rădulescu

Montaj: Cătălin Voicu







Institutul Marius Nasta își desfășoară activitatea în două sedii. Unul dintre ele - cel din Calea Șerban Vodă, cunoscut ca "Zerlendi" - funcționează într-o clădire veche de aproximativ 130 de ani, care are risc seismic gradul I. Acum aproximativ 130 de ani, clădirea era donată de bancherul și filantropul Christofi Zerlendi, pentru a adăposti un azil pentru infirmi. 130 de ani mai târziu, aici continuă să funcționeze un spital de boli pulmonare - cel mai important din România.











Noua clădire din sediul cunoscut acum ca Zerlendi va avea 6 etaje și ar urma să fie gata peste 4 ani, speră managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, care s-a luptat, în ultimul an, pentru a obține aprobări și finanțare pentru construcția acestei clădiri.







Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta



La Institutul Marius Nasta ajung cele mai grave cazuri de boli pulmonare din toată țara - cancer pulmonar, tuberculoză sau fibroză chistică. Dacă medicii de aici sunt căutați de pacienți din toată țara, condițiile de cazare din spital au rămas mult în urma calității actului medical oferit, se plâng angajații Institutului.





Construită acum peste 100 de ani, clădirea Zerlendi corespundea standardelor de atunci, dar nu mai are cum să corespundă celor actuale și să asigure circuitele corecte pentru funcționarea unui spital - coridoarele și scările sunt foarte înguste, saloanele sunt foarte mari și nu permit izolarea pacienților și împiedicarea răspândirii infecțiilor, nu există lift.





Medicul Tudor Constantinescu, șef de secție la Institutul Marius Nasta



Fiind un spital specializat în boli pulmonare, Institutul Marius Nasta tratează acum și pacienți infectați cu coronavirus. Primii astfel de pacienți au ajuns în spitalele de boli infecțioase (faza I), iar apoi în spitalele de boli pulmonare (faza a II-a). Institutul Marius Nasta are deja, în acest moment, internați pacienți infectați cu coronavirus. În total, a pregătit pentru ei 72 de paturi, izolate într-un pavilion separat de restul spitalului, în sediul din Viilor, spune managerul Beatrice Mahler.





Dr. Alina Croitoru, șef de secție la Institutul Marius Nasta



Managerul Beatrice Mahler a început să facă demersuri și adrese la Ministerul Sănătății anul trecut, în care atrăgea atenția asupra gradului avansat de deteriorare a clădirii Zerlendi a spitalului și cerea consolidarea acestuia. Ministerul Sănătății a ajuns însă la concluzia că se poate construi o clădire nouă, de la zero, în locul consolidării celei vechi de peste 100 de ani, iar costurile ar fi similare.









Dr. Dragoș Zaharia, șef de secție la Institutul Marius Nasta



Am întrebat-o pe Beatrice Mahler de ce alți manageri de spital din România nu se zbat pentru a construi noi sedii, cu toate că Institutul Marius Nasta nu este nici pe departe singurul unde acest lucru este necesar: "Eu cred că vorbim despre un sistem de sănătate care are nevoie de o reformă, iar acest lucru sunt convinsă că se discută la nivelul Ministerului Sănătății, inclusiv la nivelul structurii de personal. Legislația pe baza căreia putem să angajăm personal are peste 10 ani, nu mai corespunde nevoii spitalului. Sigur că putem să facem ajustări, dar un manager fără o echipă administrativă puternică, bine plătită și motivată să facă schimbări nu va reuși singur. Reușești punctual să faci schimbări, dar schimbarea trebuie să fie completă. Și atunci, ai nevoie de un serviciu tehnic bine pregătit, de un serviciu administrativ care să te susțină și să vadă împreună cu tine direcția de dezvoltare corectă. Pentru că, pe lângă serviciile medicale care trebuie să fie de înaltă calitate, într-un spital, trebuie să ai condiții hoteliere. Ori asigurarea condițiilor hoteliere ține foarte mult de serviciul administrativ și tehnic pe care îl ai lângă tine."









Beatrice Mahler admite, în interviul acordat HotNews.ro, că nu va fi o perioadă ușoară, mai ales că spitalul ar putea fi nevoit să reducă numărul de pacienți internați, dar subliniază că "este o perioadă necesară și fără de care peste 10 ani nu vom putea vorbi de Institutul Marius Nasta".