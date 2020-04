De la șomeri la sezonieri europeni, Marea Britanie se mobilizează pentru a salva fructele și legumele / Un prim avion cu 180 de muncitori români a aterizat la Londra

La două luni după ieșirea din Uniunea Europeană, însoțită de promisiunea înăspririi imigrației, un charter care transporta 180 de muncitori agricoli calificați din România a aterizat joi la Londra.Potrivit presei britanice, este vorba de primul din șase zboruri comandate de exploatațiile agricole pentru a rezolva deficitul de forță de muncă provocat de restricțiile privind deplasările impuse de numeroase țări, pe fondul pandemiei de coronavirus.Aceste măsuri au blocat venirea a numeroși muncitori, deja mai puțini după referendumul din 2016 privind ieșirea din UE, descurajați de scăderea lirei și de atmosfera uneori xenofobă din dezbaterile politice.Circa 70.000 de sezonieri sunt angajați în fiecare an în sectorul agricol, dintre care 90% muncitori străini, în principal din România, Bulgaria și Ucraina, potrivit Asociației producătorilor britanici.Sosirea avioanelor cu sezonieri români - care au fost plasați în carantină la hotel, la sosire - a atras criticile ambasadorului român la Londra, care a afirmat că operațiunea nu este "oportună" în situația actuală, dar a recunoscut că nu poate controla inițiativele private.Cursele au fost organizate de G's Fresh, un mare producător de produse alimentare din regiunea Cambridge, care a explicat că dorește să dispună de "un procent de muncitori experimentați" pentru a-și "forma" noua mână de lucru.Compania, care are nevoie de 3.000 de sezonieri în fiecare an, a recrutat peste 500 de angajați pe teritoriul britanic în ultimele trei săptămâni pentru a lucra pe câmp.Ea se adaugă astfel mobilizării generale decretate de sector. Un apel național "Să hrănim națiunea" a fost lansat pentru a găsi muncitori agricoli.Preluat de ziare și pe rețelele sociale, acest program constituie "o oportunitate excelentă pentru oricine dorește să se implice, să facă astfel încât fructele și legumele din țară să ajungă la consumatorii noștri", a declarat Jack Ward, PDG al Asociației producătorilor britanici.Recunoscuți de guvern drept "muncitori esențiali", sezonierii au dreptul să se deplaseze pentru a ajunge la locul de muncă. Dacă au copii, aceștia pot beneficia de soluții precum școlile locale.Potrivit Uniunii naționale a agricultorilor (NFU), existe "semne" pozitive care arată un interes al publicului pentru aceste locuri de muncă temporare."În acest moment, avem peste 33.500 de semne de interes pentru program - persoane din tot Regatul Unit și din alte părți. Dintre ele, 16% au aplicat ulterior pentru un loc de muncă - respectiv un pic peste 5.500", a explicat Concordia, una dintre cele trei agenții de recrutare care au lansat programul "Să hrănim națiunea".Agenția subliniază că "90% dintre candidați sunt cetățeni britanici dintre care jumătate și-au pierdut veniturile din cauza pandemiei de coronavirus". Pentru mulți, va fi primul lor sezon, deoarece "doar 30% au mai lucrat în sectorul agricol", subliniază Concordia.Este o premieră și pentru această asociație internațională cu sediul în Brighton, pe coasta de sud a Angliei și de obicei specializată în schimburile internaționale. În loc să plece în primăvară în alte țări, unii dintre tinerii candidați aleg să-și suflece mânecile pentru a culege salată, căpșuni sau zmeură.