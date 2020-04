Coronavirus: Europa, la ora primelor tentative de relaxare a carantinei / Pensionară austriacă: Mă bucur că pot cumpăra din nou flori

Riscul reapariției epidemiei

După ce luni spaniolii au primit autorizația de a merge în uzine și pe șantiere, cu condiția de a purta măști - care au fost distribuite la scară mare - Austria a permis marți redeschiderea prudentă a micilor magazine și a parcurilor publice.În Viena, în apropiere de gara Westbahnhof, Anita Kakac, o pensionară de 75 de ani, și-a pus masca, afirmând că nu îi este "frică să iasă". "Mă bucur că pot cumpăra din nou flori. Când văd aceste culori, îmi bucură sufletul", spune ea.Yvan Savic speră că revenirea oamenilor pe străzi va permite renașterea restaurantului pe care îl are. "Pentru moment, cifra mea de afaceri este în scădere cu 90% și vânzarea doar pentru acasă îmi permite să dau un pic de muncă angajaților", spune el. "Am costuri fixe de 20.000 de euro și am încasat 1.000 de euro ajutoare de la stat".Clienții trebuie să poarte mască și să respecte regulile de distanțare socială. Austria are cel puțin 400 de morți din cauza Covid-19 la o populație de 9 milioane de locuitori.Mai multe națiuni iau în calcul să facă pași în acest sens. Germania, unde rata mortalității este net inferioară celorlalte țări dur afectate din Europa, urmează să anunțe miercuri o relaxare a măsurilor coercitive, care variază de la o regiune la alta.Președintele Academiei de științe Leopoldina, al cărui aviz este urmărit de autoritățile germane, a avertizat însă marți că stadioanele și sălile de concerte ar putea, în cel mai grav scenariu, să rămână goale timp de 18 luni.Luni, președintele Emmanuel Macron a evocat o ridicare a restricțiilor și o redeschidere progresivă a școlilor începând cu 11 mai în Franța, prima dintre marile țări cele mai afectate (15.000 de decese) care se angajează pe această cale."Epidemia începe să bată pasul pe loc", a afirmat Macron. Barurile, restaurantele sau cinematografele rămân însă închise până la noi ordine, la fel ca și granițele cu țările non-europene. Iar majoritatea marilor festivale culturale ale verii sunt deja anulate.Italia (peste 20.000 de morți) a autorizat și ea redeschideri localizate și foarte limitate ale unor activități comerciale.În librăria sa din Siracuza, în Sicilia, Marilla Di Giovanni se bucură să vadă revenind clienții. "E o sărbătoare", spune ea. "Oamenii intră unul câte unul, le cer să țină distanța de securitate, dar este o dimensiune umană care revine".În Islanda, relaxarea progresivă a măsurilor de carantină va începe din 4 mai, cu redeschiderea liceelor și universităților.La patru luni după apariția virusului în China, pandemia a ucis peste 120.000 de oameni în întreaga lume și a provocat intrarea în carantină a peste jumătate din umanitate.Încetinirea avansului în Europa și Statele Unite nu trebuie să provoace însă o relaxare necontrolată, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care a subliniat că virusul este de zece ori mai mortal decât gripa H1N1 apărută în 2009 în Mexic.În cursa pentru un tratament sau un vaccin, care mobilizează cercetători și laboratoare din întreaga lume, China a anunțat marți că două noi vaccinuri experimentale trec la faza de testare pe oameni. Un prim vaccin a depășit deja această etapă crucială la jumătatea lui martie. Intervalul estimat înainte de comercializare este în mod tradițional între 12 și 18 luni.În New York, "ce e mai rău a trecut dacă vom continua să fim inteligenți" a spus guvernatorul acestui stat, Andrew Cuomo. "Dacă facem ceva stupid, veți vedea cifrele cum urcă încă de mâine", a avertizat el, în timp ce președintele Donald Trump a evocat "un platou" al epidemiei.La scara Statelor Unite, unde pandemia omoară încă peste 1.500 de oameni pe zi, cu un total de aproape 24.000 de decese, decizia de a "redeschide" economia "va fi cea mai importantă din viața mea", a recunoscut Donald Trump.Consilierul său științific Anthony Fauci a apreciat că economia ar putea reporni gradual în mai.Reluarea muncii, decisă de China după ridicarea măsurilor de carantină, este însă departe de a fi la ordinea zilei în numeroase alte țări.În India, premierul Narendra Modi a anunțat marți prelungirea carantinei cel puțin până în 3 mai, în această țară cu 1,3 miliarde de locuitori.În Marea Britanie, țara nu a depășit încă vârdul epidemiei, a afirmat ministrul Afacerilor Externe, Dominic Raab, care conduce provizoriu guvernul, în absența lui Boris Johnson, convalescent după ce a fost contaminat.778 noi decese au fost înregistrate marți în această țară (față de 717 cu o zi în urmă), ridicând la peste 12.000 numărul morților.În plan economic, FMI a avertizat marți că această criză, "care nu seamănă cu vreo alta", va provoca o recesiune mondială de cel puțin 3% în acest an."Lumea s-a schimbat radical în trei luni (...) Ne confruntăm cu o realitate sumbră", a rezumat Gita Gopinath, economist șef al FMI."Este foarte probabil că în acest an economia mondială va cunoaște cea mai gravă recesiune după Marea Depresiune" din anii 30, depășind criza financiară mondială, a adăugat ea.