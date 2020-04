Lipsa deceselor din cauza Covid-19 în Insulele Feroe, datorată unui cercetător veterinar

​În Insulele Feroe, un cercetător care şi-a adaptat laboratorul veterinar piscicol astfel încât să poată face teste pentru oameni, este creditat cu meritul evitării deceselor din cauza noului coronavirus, relatează The Guardian, citat de Rador. Aici a fost testat cel mai mare procent din populație față de oricare altă țară din lume.

Debes Christiansen şi-a adaptat laboratorul de testare a somonului pentru a-i putea testa pe oameni

Arhipelagul nord-atlantic are actualmente o singură persoană bolnavă de Covid-19 în spital şi este una din cele cinci ţări europene - alături de Letonia, Georgia, Malta şi Liechtenstein - care până acum nu au avut niciun deces din cauza noului virus.Miercuri, premierul ţării, Bárður á Steig Nielsen, a anunţat că începând din 20 aprilie grădiniţele, creşele şi clasele din ciclul primar al şcolilor se vor redeschide. Elevii aflaţi în ultimul an de liceu vor reîncepe şi ei orele, iar activităţile sportive vor fi reluate fără spectatori.Politicienii locali susţin că succesul măsurilor luate de feroezi se datorează în mare măsură capacităţii anticipative a cercetătorului veterinar Debes Christiansen, şeful de departament în cadrul National Reference Laboratory for Fish and Animal Diseases din capitala Tórshavn.Christiansen a avertizat guvernul teritoriului autonom din componenţa Regatului Danemarcei încă din ianuarie asupra necesităţii pregătirii pentru posibila răspândire a bolii din China.Laboratorul lui, destinat iniţial testării somonului la infecţii virale, a fost adaptat, iar el a achiziţionat materialele suplimentare necesare testării oamenilor.Somonii crescuţi în fermele piscicole din apele feroeze au fost testaţi în masă după focarul virotic de anemie izbucnit în 2001, care a făcut ravagii în rândul exemplarelor din această specie. Din totalul exporturilor arhipelagului, 90% este reprezentat de peşte şi jumătate sunt somoni.Conform înregistrărilor oficiale, 10% din populaţia de 61.000 de locuitori a Insulelor Feroe a fost testată până în prezent pentru coronavirus. Medicii feroezi au putut depista şi plasa în carantină orice persoană care a avut contact cu cei 184 de oameni testaţi pozitiv la acest virus. Din cei care s-au îmbolnăvit, 131 s-au vindecat complet.Christiansen a spus pentru The Guardian că trecerea la testarea oamenilor nu a implicat „prea mult hocus pocus” şi că laboratorul său veterinar a reuşit să aleagă materialele necesare testării dintr-un domeniu mai larg de furnizori decât au la dispoziţie spitalele.„Este foarte uşor să se facă adaptarea. Singurul lucru pe care l-am schimbat au fost unele ingrediente. În munca noastră normală, specificul sunt virusurile piscicole şi bacteriile piscicole, iar în acest caz am schimbat doar cele trei componente specifice coronavirusului”, a spus el.Christiansen spune că unitatea sa poate efectua până la 1.000 de teste pe zi la nevoie şi că sunt disponibili asistenţi pentru cercetări. El spune că ultimul lot de probe, de marţi, a avut rezultate negative.„Se pare că în acest moment în ambientul feroez nu există o încărcătură mare de virus. Toată lumea vorbeşte despre acele cifre negre (de pacienţi care acum prezintă simptome), dar noi am testat mai mult de 10% din populaţie aşa că nu cred că avem prin preajmă prea mulţi oameni infectaţi”, a declarat el.Kristina Háfoss, parlamentar din opoziţie, care a fost şefa finanţelor până în 2019, a lăudat intervenţia promptă a lui Christiansen şi a guvernului în direcţia înfiinţării unui centru de testare mobilă la principalul spital din capitală şi a unui centru de carantină într-un hotel din aeroport.„Dacă ar fi trebuit să trimitem testele în Danemarca pentru analiză ar fi durat zile, chiar până într-o săptămână, să primim rezultatul şi nu ar fi fost posibil să controlăm boala aşa cum am făcut-o. Depistarea şi urmărirea a fost o parte foarte importantă. A fost posibil să urmărim toţi oamenii care au fost testaţi pozitiv şi contactele lor. Şi ei au fost plasaţi în carantină pentru două săptămâni”, a explicat ea.