Mic ghid de supraviețuire cu copiii în izolare - Cum să ne păstrăm întregi la minte în săptămânile grele ce vor urma

La final puteți citi cum arată o zi din viața unei mame cu copii mari





Capitolul 1

Vor fi câteva zeci de zile de izolare și multă lume va ajunge la limita suportabilității, mai ales că și copiii vor simți tot mai mult supărare pentru că nu pot ieși afară (aproape) deloc. Părinții trebuie să aibă grijă și de sănătatea lor psihică, iar acest subiect nu este prea des discutat, spune pentru HotNews.ro, Otilia Mantelers.





Cum îi explicăm copilului că nu poate ieși afară atât de mult timp?





Trebuie să îi spunem că există un virus foarte puternic, periculos mai ales pentru cei în vârstă și pentru cei care deja au unele boli. Trebuie să îi asigurăm pe copii că lor nu li se va întâmpla nimic și că nici nouă nu ni se va întâmpla, dar că trebuie să-i protejăm pe ceilalți ”Trebuie să le explicăm că <șefii țării> au luat hotărârea să-i protejeze pe cei în vârstă și să ne protejăm unii pe alții și de-asta nu avem voie să ieșim din casă, dar este vorba de o perioadă limitată (...) Le putem spune că în China viața revine la normal și le putem arăta poze de acolo”.





Locurile de joacă vor rămâne goale probabil câteva săptămâni de acum înainte (foto -HotNews.ro)







Cel mai greu va fi pentru părinții cu copii micuți (de sub 6-7 ani), fiindcă acești copii au nevoie de prezența fizică a părinților foarte mult timp, spre deosebire de copiii mai mari care se descurcă singuri, vorbesc cu prietenii prin diverse aplicații și se joacă mult mai mult timp, fără a cere constant prezența unui adult.

Capitolul 2

Ce putem face pentru ca să rezistăm zeci de zile cu copiii în casă - Un program care ne dă o stare de calm, de predictibilitate, explică Ioana Chicet-Macoveiciuc.





Este bine să existe un program care să nu fie foarte riguros și să nu te constrângă, dar să conțină câteva repere. Cum este pe scurt o zi din viața Ioanei?





”La ora 9 copiii încep școala online iar eu fac de mâncare cu o mână în cratiță și o mână lângă laptop, la ora 13 mâncăm toți patru, de la 14 la 16 ne uităm la film, apoi mai lucrăm ceva, la ora 19 facem sport, la 20 mai mâncăm ceva, la ora 21 citim și apoi ne culcăm și toată chestia asta ne aduce un calm și o predictibilitate de care avem foarte multă nevoie. Este bine că știm ce urmează să facem, că avem o rutină, fiindcă după ce s-a anunțat că nu se mai iese afara era haos, fiindcă nu știau nici copiii la ce să se mai aștepte.”

Evident că nu poate fi respectat strict programul și copiii nu stau singuri de la 9 la 13 când fac școală online ”Școala le oferă lecții filmate și exerciții prin care să sedimenteze ce au învățat, dar au nevoie de asistență constantă din partea mea: le traduc, le explic, îi ajut. Într-o familie unde ambii părinți lucrează de acasă trebuie stabilite priorități, părinții trebuie să se împartă pentru a sta cu copiii și trebuie stabilit care este job-ul mai important pentru ca acel părinte să lucreze full-time”, spune Prințesa Urbană.





Jocuri







Mai greu este pentru părinții cu copiii mai mici pentru că aceștia trebuie să stea mai mult cu copiii, să facă activități mai diverse și mai scurte. Dacă un copil mai mare poate să se joace singur jumătate de oră sau să facă fișe, un copil mai mic nu poate sta atât timp și nici nu putem să-i cerem asta. Pot fi soluții și pentru copiii mai mici: îl iei în bucătărie să te ajute la mâncare, te uiți cu el online la teatru de păpuși, faci mici ședințe de yoga, spune Ioana Macoveiciuc.

Pentru copiii foarte mici câteva idei ar fi ca părinții să le propună jocuri fizice, cu mingi, cu cățărat, cu scaune, cu mici corturi improvizate, jocuri de alergare, popice, poate fi făcut un tobogan mic sau să fie agățat mai sus un leagăn, Puteți încerca ”să aduceți parcul în casă” fiindcă pot fi comandate lucruri de la magazinele online.





Peștii și pisicile, două motive să stai în casă și să te joci (foto - HotNews)







Și Ioana Macoveiciuc spune că limitele trebuie relaxate în această perioadă cu totul excepțională ”Trebuie să-ți alegi bătăliile. Perfecțiune nu există, trebuie să nu ne omorâm între noi și perioada asta trebuie să rămână ca una de creștere, de stat împreună și nu una despre care copilul să spună, <Ia uite, mama zilnic, timp de trei luni, îmi dădea cu tableta în cap și nu mai putea să mă mai suporte!>”.

Nu se mai trezește la 7, ci cu două ore mai târziu fiindcă nu mai trebuie să plece din casă și nici să pregătească copiii pentru școală

Copiii fac mai multe lucruri singuri, spre exemplu își strâng farfuriile după masă și le spală ei, își taie singuri fructele pentru gustare, dau cu aspiratorul ”Le-am explicat că trebuie să contribuie și ei și că eu nu mai fac față. Pentru mine este un bonus, fiindcă ei fac lucruri pe care înainte nu le făceau” (...) Însă este clar că nu putem fi fericiți în perioada asta, dar ne vom adapta, copiii se pot adapta la orice, până la urmă”.

Capitolul 3

”Încurajez toți părinții să poarte discuții cu copii lor despre virusul COVID-19 și despre situația pe care acesta a creat-o. În lipsa unor informații clare, cu doar ce au prins din conversații auzite între adulții din casă sau ceea ce au văzut la televizor sau pe Internet, copiii, în special cei de vârste mici, pot să își construiască diverse scenarii negative care îi pot speria sau le pot crea neliniști. Este foarte important să prezentăm situația cu sinceritate, să recunoaștem dacă sunt lucruri pe care nu le știm, fără să încărcăm copilul cu informații ce poate nu sunt relevante sau de interes pentru el. Mai mult, este important ca ei să pună accent pe măsurile de protecție pe care trebuie să le luăm în această perioadă (ex. stăm în casă, ne spălăm pe mâini corect și frecvent, nu vizităm bunicii o perioadă, dezinfectăm suprafețele din casă și ținem legătura cu prietenii și familia doar prin internet și telefon)”





Prăjitură făcută în casă (foto -HotNews)







Câteva strategii pentru a trece de această perioadă de zeci de zile

Iată câteva strategii prin care putem ajuta copiii să treacă mai ușor peste această perioadă:







În primul rând, este important să avem așteptări realiste și calibrate la vârsta și respectiv capacitatea de înțelegere a copiilor noștri, spune Teodora Stoica.









Perioada prin care trecem predispune la apariția emoțiilor dificil de gestionat și la manifestarea comportamentelor mai puțin dezirabile. Există posibilitatea crescută să fim întrerupți atunci când poate facem ceva pentru muncă, să fim supuși unui șir de presiuni sau rugăminți repetate, să fim nevoiți să revenim asupra explicațiilor oferite sau chiar să renegociem regulile deja stabilite. Toate acestea sunt lucruri firești într-un context în care nevoia de atașament a copiilor este intensificată. Prin urmare, este important să ne reamintim că există o nevoie mai mare de disponibilitate din partea părinților, să ne armăm cu răbdare, înțelegere, blândețe și să avem încredere că situația aceasta va trece.

Capitolul 4 Cum arată o zi de izolare povestită de mama a doi copii mai mari: Faptul că, în premieră, copiii văd ce muncesc și cum muncesc părinții îi pune cumva în competiție cu noi.



Cum arată o zi ”obișnuită”?