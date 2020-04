VIDEO Guvernul va ajuta niște români din Spania să se intoarcă în țară, dar numai după o „selecție riguroasă"/ Orban: Să verificam și gradul de infracționalitate

La rândul său, ministrul afacerilor interne, Marcel Vela, a spus că poate să verifice "tot ceea ce intră în România".









"Am primit mai multe solicitări din Spania, din partea mai multor cetăţeni români, cetăţeni care au avut contracte de muncă, sezoniere, unele întrerupte la termen, altele întrerupte înainte de termen din cauza răspândirii epidemiei, care solicită să îi susţinem în revenirea în ţară. Cum am procedat şi în Italia, cu o verificare foarte serioasă din partea Ambasadei, a consulilor noştri, trebuie făcute liste cu astfel de cetăţeni care chiar au nevoie şi pot să respecte condiţiile de revenire în ţară şi, la fel, cum am procedat anterior, cu sprijinul Ministerului Transporturilor, al companiei TAROM, să reuşim să îi readucem, în ţară", a spus Ludovic Orban.Acesta a precizat că "aici e vorba de o selecţie riguroasă, e vorba de cetăţeni români care într-adevăr au contracte, care sunt serioşi şi care, într-adevăr, merită întreaga noastră susţinere în vederea revenirii în ţară" și că este important să fie verificat și "gradul de infracţionalitate".