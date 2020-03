Medicii de la Filantropia cer ca maternitatea să nu fie spital COVID-19: Viața pacienților, în pericol

Medicii de la Filantropia au semnat un memoriu, prin care arată că este anormal ca maternitatea cea mai importantă să fie sacrificată, având în vedere ca femeile gravide care s-au infectat cu coronavirus ar putea fi tratate într-un spital mai mic. Ei spun că viața mai multor pacienți din spital este pusă în pericol, începând cu bebelușii născuți în urma unor sarcini cu risc major, până la femeile care au fost diagosticate cu cancer și care primesc tratament de specialitate în unitatea sanitară.În plus, personalul medical spune că decizia de a transforma maternitatea în unitate unde se tratează infecțiile cu coronavirus nu este etică, căci multe afecțiuni pot fi tratate doar aici.„În cazul în care maternitatea se închide și deservește doar cazurile de Covid, un număr impresionant de gravide și paciente ale spitalului cu patologii cu risc obstetrical crescut vor trebui să fie redistribuite către unități care nu sunt capabile să primească un număr atât de mare de cazuri, într-un timp atât de scurt. Pe de altă parte, toate serviciile oferite de spital gravidelor care au nevoie de acestea vor fi sistate. Respectivele servicii nu pot fi preluate de nicio maternitate din Capitală”, spun medicii de la Filantropia, în documentul menționat. Medicii subliniează că există manevre clinico-chirurgicale care se fac în exclusivitate în România, la Sptialul Filantropia. „Secția de Neonatologie a Spitalului Clinic Filantropia oferă servicii de neonatologie de nivel III pentru nou-născuții din sarcinile cu risc major, servicii care nu sunt oferite la acest nivel decât în câteva centre din țară. (...) La momentul actual, îngrijim în terapie intensivă neonatalaă 11 nou-născuți prematuri care necesită îngrijiri speciale, pe o perioadă de cel puțin două luni și care, la momentul actual, sunt instabili cardiorespirator și hemodinamic, având funcțiile vitale asistate. Transferul în alt spital le pune viața în pericol”, se arată în memoriu.Mai mult, echipa medicală a unității sanitare spune că transformarea Spitalului Filantropia în Maternitate dedicată Covid înseamnă, practic, închiderea serviciului de oncologie din spital, locul în care un număr mare de paciente sunt tratate. Ele nu vor mai beneficia de terapia medicală oncologică și nici de cea chirurgicală, „rămânând practic să facă evoluția naturală a unei boli mortale în totalitate în absența tratamentului”.„În Spitalul Clinmic Filantropia funcționează singurul departament de Ginecologie Oncologică din București. Numai în lunile ianuarie și februarie ale acestui an au fost administrate 713 tratamente oncologice unui număr de 217 paciente. În plus au fost monitorizate 122 de paciente cu afecțiuni maligne. În aceeași perioadă de timp au fost efectuate aproximativ 100 de intervenții chirurgicale oncologice. În următoarele două săptămâni sunt prograate pentru tratamente oncologice 119 paciente care nu pot fi redistribuite către alte spitale”, reclamă medicii de la spitalul citat.Memoriul este semnat de medicii de la Maternitatea Filantropia și a fost trimis Ministerului Sănătății și Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASMMB).Inițial, la nivelul Ministerului Sănătății se discuta ca Maternitatea Bucur să fie destinată gravidelor cu COVID-19, însă s-a decis ca la Filantropia să fie duse toate viitoarele mame care s-au infectat cu coronavirus.