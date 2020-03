Creșteri importante în traficul de internet și telefonie din România din cauza epidemiei de COVID-19: Operatorii iau măsuri, nu exclud blocajele și recomandă o utilizare rațională a resurselor

Evoluţia traficului în reţeaua Telekom şi comportamentul clienţilor în contextul COVID-19

HotNews.ro: Ce măsuri ați luat pentru a susține continuarea furnizării serviciilor?

HotNews.ro: Vă așteptați la creșteri ale traficului de date, a modului de folosire a serviciilor și a întregii rețele în perioada următoare? Ce servicii estimați că vor fi folosite mai mult decât de obicei?

HotNews.ro: Vă așteptați la congestii ori căderi de semnal în rețeaua dvoastră? În ce situații ar putea apărea astfel de probleme?

HotNews.ro: Ce măsuri ați luat pentru evitarea problemelor de rețea?

HotNews.ro: Ce sfaturi dați utilizatorilor pentru a evita problemele de funcționare a serviciilor?

HotNews.ro: Credeți că infrastructura de internet și de comunicații din România este suficient de bine dezvoltată încât să susțină fără probleme schimbarea modului de lucru online?

HotNews.ro: Care ar fi în opinia dvoastră atuu-rile României față de alte țări din UE în privința infrastructurii și a serviciilor de comunicații?



Evoluţia traficului în reţeaua Orange şi comportamentul clienţilor în contextul COVID-19

- Rețeaua Orange Romania este una solidă, consolidată în decursul a peste 20 ani și totodată, rezultatul unor investiții semnificative, de peste 100 milioane € în fiecare an.

- Conectivitatea este vitală și pentru companii, care în această perioadă se străduiesc să rămână productive, operând online. În acest sens, le punem la dispoziție soluțiile noastre de muncă de la distanță și lucrăm alături de clienții business pentru a-i ajuta să treacă peste provocările specifice fiecărei industrii.

- Pentru a asigura continuitatea serviciilor de telecomunicații pentru toți clienții, în special pentru operațiunile critice desfășurate de către personalul medical și de către autorități, am redimensionat resursele telco.

- În prezent, înregistrăm creșteri importante de trafic pe serviciile de voce şi, de asemenea, trafic mărit pe serviciul de internet. De aceea, monitorizăm cu atenție nevoile clienților noștri în următoarea perioadă și pregătim rețeaua intens, atât prin creșterea capacităților de trafic existente cât și prin instalarea unor noi echipamente mobile.

- În același timp, este important ca noi toți să avem un consum responsabil de tehnologie și să acționăm responsabil în mediul online față de cei din jurul nostru.

- Pentru a limita expunerea colegilor, funcțiile de suport operează de la distanță, în prezent peste jumătate dintre angajații noștri lucrând de acasă. În cazul magazinelor, a fost ajustat programul de lucru și totodată au fost implementate protocoale stricte de igienă și distanțare a interacțiunilor personale. Suplimentar, acțiuni riguroase de igienizare sunt efectuate constant în toate sediile Orange, magazine și birouri deopotrivă.

- Având în vedere suspendarea activității școlare și a provocărilor inerente acesteia, în ultima săptămână, Fundația Orange a comunicat intensiv către Inspectoratele Școlare din țară disponibilitatea unor resurse educaționale în format digital, care permit continuarea procesului de predare și evaluare. Disponibile gratuit pe platforma Digitaliada, materialele sunt create pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor elevilor din învățământul primar și gimnazial și pot fi folosite atât de către profesori, cât și de către copii. Rezultatele sunt încurajatoare. În ultima săptămână, 177 de noi școli și peste 440 de noi profesori s-au alăturat inițiativei și și-au creat conturi.

"- În ultima perioadă am observat o creştere atât a serviciilor de apeluri de voce cât şi a interacţiunilor ce vizează mediul digital, în special prin folosirea reţelelor de socializare. De asemenea, înregistrăm creşteri ale consumului de internet pe segmentul de video streaming, prin folosirea de servicii precum Orange TV GO, YouTube şi a altor platforme dedicate vizionării de filme online. Totodată, acest context a demonstrat cât de importante sunt serviciile digitale pentru clienţi şi cum acestea pot facilita atât comunicarea cât şi realizarea activităţilor zilnice.

- Astfel, în ultima săptămână am înregistrat o creştere a traficului cu 30% în MyOrange şi o creştere cu peste 25% faţă de o săptămâna obişnuită a interacţiunilor clienţilor cu platformele şi entităţile digitale Orange.

- În ceea ce priveşte folosirea serviciilor Orange Money, cel mai des clienţii au folosit aplicaţia pentru realizarea de plăţi şi cumpărături online."

"În contextul situaţiei dificile generate de virusul COVID-19, am luat măsuri active pentru asigurarea continuităţii serviciilor pe care le oferim. Astfel, am implementat un grup de acţiune dedicat situaţiei actuale, care monitorizează evoluţia principalilor indicatori de funcţionare a retelei şi este pregătit să ia măsuri rapide, dacă situaţia o impune, pentru creşterea capacităţilor de trafic. Aceasta presupune inclusiv instalarea de noi echipamente pentru creşterea volumului de trafic existent sau instalarea de echipamente pentru a asigura comunicaţiile electronice într-o locaţie anume.", au mai precizat pentru HotNews.ro oficialii Orange.

Conducerea grupului de firme Telekom România (fostele Romtelecom și Cosmote) a răspuns miercuri punctual întrebărilor HotNews.ro legate evoluția traficului de internet și voce din propriile rețele pe fondul izolării la domiciliu a populației.Telekom Romania acționează responsabil și adoptă măsuri proactive pentru a-și proteja angajații, clienții și partenerii. Compania a simplificat programul Work from Home, astfel încât angajații al căror tip de activitate și structura echipei o permit, să lucreze de acasă.În același timp, menținem o comunicare constantă cu angajații în privința măsurilor necesare pentru prevenirea răspândirii COVID-19, punând la dispoziția acestora și o linie specială de informare, Dispeceratul Telekom.În toate spațiile în care compania își desfășoară activitatea au fost sporite măsurile de igienă și implementate măsuri pentru limitarea interacțiunii. De asemenea, prin campanii de informare, clienții sunt încurajați să respecte măsurile de protecție, iar cei aflați la domiciliu sunt sfătuiți să utilizeze serviciile digitale puse la dispoziție de companie.Călătoriile de business au fost suspendate, iar pentru desfășurarea în bune condiții a activității a fost adoptată comunicarea digitală (webex, teleconferinta etc.). Vom continua să implementăm toate măsurile posibile pentru protejarea angajaților și pentru furnizarea serviciilor de telecomunicații în parametri normali.Monitorizăm îndeaproape evoluția traficului și luăm măsurile necesare pentru funcționarea rețelei în parametri optimi. Este previzibil ca, în primă fază, conexiunile la internet să fie utilizate mai mult de către clienții rezidențiali. Ulterior, ne așteptăm ca și serviciile de voce să înregistreze valori în creștere, deoarece oamenii vor începe să simtă nevoia de a comunica. În același timp, televiziunea va înregistra audiențe record pentru posturile de știri. Toate serviciile care vor reprezenta o alternativă la interacțiunea fizică vor crește cu siguranță în trafic.Ne putem aștepta la unele blocaje ale rețelei în zonele rezidențiale sau oriunde clienții noștri vor încerca să reproducă modelul de lucru de la birou. Atunci când implementăm soluții de internet pentru clădirile de birouri, luăm în considerare valori de trafic mult peste cele realizate în zonele rezidențiale, unde trebuie să asigurăm lățimea de bandă pentru streaming și conținut de timp liber. Activitatea angajaților la locul de muncă implică valori crescute de trafic de încărcare, nu doar descărcare de fișiere. În cazul în care vor exista blocaje, suntem pregătiți să intervenim astfel încât activitatea să se desfășoare în parametri normali.Pentru a asigura continuitatea furnizării serviciilor în cazul creșterii traficului de date datorate izolării la domiciliu a populației, am adoptat o serie de măsuri, precum monitorizarea în permanență a principalilor indicatori ai rețelei, pregătirea și disponibilitatea mijloacelor tehnice necesare în cazul în care anumite părți ale rețelei necesită lucrări de upgrade datorate creșterii traficului în rețea. Totodată, echipele noastre analizează studii de caz din alte rețele din țări care s-au confruntat cu această problemă, pentru a învăța din experiența acestor și pentru a fi pregătite să intervină pentru soluționarea eventualelor probleme.Recomandăm clienților rezidențiali ca în intervalul programului de lucru, orele 10:00 – 18:00, să evite descărcarea sau încărcarea fișierelor de mari dimensiuni. Astfel de transferuri se pot realiza seara sau dimineața. În această perioadă, rugăm clienții să utilizeze resursele rațional și responsabil.Infrastructura rețelei de comunicații Telekom Romania și, în special, a infrastructurii de date fixe, unde estimăm cele mai mari creșteri de trafic, datorate telemuncii este bine dezvoltată și dimensionată pentru a acomoda creșteri mari de trafic, iar situațiile particulare, localizate, sunt adresate prin urgentarea planurilor de dezvoltare și crestere de capacitate.România are o infrastructură de comunicații „relativ recentă”, în comparație cu alte țări europene, așadar lățimea de bandă disponibilă este mai mare, astfel încât poate rezista la valori mari de trafic. Telekom Romania va implementa măsurile necesare pentru ca infrastructura să reziste la valori de trafic record, astfel încât să contribuim la apelul autorităților de izolare socială, pentru a preveni răspândirea epidemiei Covid-19.Cel mai mare operator local de comunicații mobile, în funcție de numărul de clienți, a făcut miercuri un anunț oficial legat de evoluția traficului din rețea și măsurile luate.a dat detalii despre evoluția traficului și a făcut și anumite recomandări către clienți. Iată principalele declarații:Compania s-a arătat încrezătoare că rețeaua are capacitatea de a susţine nivelurile ridicate de trafic generate de publicul larg.Amintim că marți seara, RCS&RDS, cel mai mare operator de internet fix din România, a precizat pentru HotNews.ro că 'în ultimele zile, a fost constatată o creștere moderată a consumului de date, mai ales în rețeaua de internet fix, iar pentru consumul de date mobile s-a remarcat o ușoară creștere". Separat de aceste precizări, grupul DIGI a mai anunțat pe bursă că și-a închis magazinele din Italia și Spania, în acord cu cerințele autorităților, și a detaliat alte măsuri luate împotriva extinderii coronavirusului.