Anunț DIGI, în contextul epidemiei de coronavirus: Consumul de internet fix a crescut moderat în ultimele zile în România, iar magazinele din Spania și Italia au fost închise

Răspunsul grupului DIGI/RCS&RDS, la solicitarea HotNews.ro, privind evoluția traficului din rețeaua fixă și mobilă din România

Ce anunț a făcut marți seara pe bursă grupul DIGI: Punctele de prezență directă din Italia și Spania au fost închise



"cu exceptia locațiilor din Italia si Spania unde avem prezenta directa (care au fost inchise in conformitate cu cerintele formulate de autoritatile publice competente), toate canalele dedicate clientilor raman deschise in acest moment (magazine, casierii, call center, etc.), aplicandu-se in acelasi timp masuri specifice de protejare a sanatatii clientilor si angajatilor;

- continuam sa furnizam servicii la cel mai inalt nivel, fara intrerupere, toate resursele necesare pentru asigurarea continuitatii serviciilor noastre fiind disponibile in acest moment; si

- am dezvoltat si actualizat planurile de continuitate a activitatii pentru a raspunde prompt si eficient in cazul oricaror incidente perturbatoare aparute in timpul epidemiei de COVID-19, protejand totodata sanatatea angajatilor nostri si minimizand impactul asupra furnizarii serviciilor.

In acest scop, Societatea a adoptat, printre altele, urmatoarele masuri:

- tuturor angajatilor li s-a solicitat sa lucreze de la distanta cat mai mult posibil si acolo unde este posibil;

- angajatii a caror prezenta la locul de munca este necesara aplica protocoale de distantare sociala si de igiena bazate pe instructiunile autoritatilor de sanatate publica;

- clientii sunt incurajati sa aplice protocoalele de distantare sociala, sa evite utilizarea numerarului si sa utilizeze serviciile si resursele noastre online sau alte servicii si resurse de la distanta pentru plata facturilor si plasarea de comenzi;

- au fost stabilite protocoale specifice de dezinfectie in toate locatiile noastre (birouri, magazine, casierii, call center, etc.);

- au fost initiate proceduri de impartire a echipelor in schimburi, de separare a personalului si de program de lucru flexibil in vederea atenuarii riscului de infectare a unei echipe intregi si pentru a asigura continuitatea tuturor serviciilor noastre (internet si date fixe, telefonie si date mobile, telefonie fixa, cablu TV, televiziune DTH si platforme online); si

- toate deplasarile angajatilor in tari in care exista un risc crescut de infectie au fost anulate sau amanate."



Amintim că Spania este a cincea ţară în privinţa numărului de persoane infectate cu noul coronavirus, după China, Italia, Iran şi Coreea de Sud.



În România, operatorii telecom trebuie să transmită oficial ce măsuri iau pentru asigurarea continuității serviciilor

Rețelele și serviciile electronice vor fi utilizate suplimentar la domiciliul angajaților, în contextul în care mulți lucrează de acasă în această perioadă, iar la nivel guvernamental se ia în calcul ca elevii să efectueze cursurile online, prevede Arbitrul telecom (ANCOM), într-o adresă transmisă operatorilor telecom, document obținut de HotNews.ro. Prin intermediul a 11 întrebări, operatorii sunt întrebați ce măsuri au luat pentru angajați și abonați, pentru securitatea rețelelor și continuitatea serviciilor în cazul creșterii traficului de date datorat izolării la domiciliu a populației.



"În ultimele zile, a fost constatată o creștere moderată a consumului de date, mai ales în rețeaua de internet fix, iar pentru consumul de date mobile în rețelele Digi Mobil am remarcat o ușoară creștere.Comparativ cu săptămâna anterioară, am înregistrat o creștere moderată a comenzilor online și ne așteptăm ca acest trend să se mențină. Ar fi de evidențiat faptul că abonații au reacționat pozitiv la campania noastră și la mesajele autorităților de trecere la modalitățile electronice/ online de plată și în ultimele zile am înregistrat o creștere cu 30% a activărilor de facturi electronice față de perioada anterioară.Ca urmare a investițiilor importante făcute în ultimii ani în rețeaua de fibră optică, Digi are una dintre cele mai dezvoltate și avansate rețele de comunicații electronice fixe din regiune (România și Ungaria) și acesta este un mare avantaj atât pentru utilizatori, cât și pentru România în ansamblu. Mizăm pe capacitățile noastre tehnice și pe experiența echipelor noastre pentru a răspunde prompt la toate solicitările din această perioadă. Serviciile noastre funcționează normal și resursele necesare sunt disponibile, în prezent, pentru menținerea lor în parametrii de funcționare.",Precizările RCS&RDS, cel mai mare furnizor de internet fix din țară, vin în urma unei solicitări HotNews.ro privind evoluția traficului de internet fix și mobil și a modului în care va asigura continuitatea serviciilor.De asemenea, operatorul face apel către utilizatori să nu intervină asupra echipamentelor din domiciliu, să nu facă singuri modificări ale cablurilor, rețelei, astfel încât să nu fie necesară intervenția echipelor tehnice în interiorul spațiului locativ.În plus, avertizează că în această perioadă se pot intensifica atacurile informatice, utilizatorii fiind atenționați să nu dea curs imediat mesajelor care le cer date personale sau date de acces la conturile personale, să verifice cu atenție detaliile expeditorilor, domeniul și să nu navigheze pe site-uri care nu par de încredere."Separat de aceste precizări, grupul DIGI și-a informat acționarii și investitorii marți seara, pe bursă, cu privire la măsurile suplimentare luate pentru a asigura sănătatea și siguranța clienților, angajaților și partenerilor și furnizarea fiabilă a serviciilor în timpul epidemiei COVID-19.