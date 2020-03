Companiile care doresc să facă materiale sanitare vor beneficia de credite garantate de stat pentru schimbarea liniilor de producție

Fiecare producător român care știe că poate, are capacitatea că poate să producă biocid, de exemplu cum este Farmec Cluj, cum este inclusiv Chimcomplex Borzești, mai nou, care are stocuri de hipoclorit de clor, poate primi aprobarea de la Ministerul Sănătății pentru a produce aceste biocide, a declarat Virgil Popescu la"De asemenea, avem mai multe scenarii, inclusiv un scenariu prin care, în decret, dacă aţi văzut, există posibilitatea rechiziţionări unor unităţi de producţie de materiale sanitare și echipamente, acolo ne gândim dacă identificăm, cum ar fi de exemplu, această Hexi Pharma care este închisă de ceva, de foarte mult timp, ne gândim și luăm în scenariu inclusiv redeschiderea Hexi Pharma", a mai spus Virgil Popescu. Acesta a precizat că se pune problema să dureze foarte mult redeschiderea acestei companii.Ministrul a precizat că sunt discuții cu doi mari producători care doresc să producă măști de unică folosință. Ministrul speră ca săptămâna viitoare să avem primele maşti produse în România. Producția totală, în prima etapă, pe care dorește să o facă o firmă, este de aproximativ trei milioane, trei milioane şi jumătate de măşti lunar.Ministrul a mai spus că în momentul de față, Unifarm are pe drum un import de 36 de milioane pe măști de unică folosință, care ar trebui să vină până la sfârșitul săptămânii.