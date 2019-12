Eurodeputatul bulgar Elena Ionceva vrea ca procurorul general european Kövesi să verifice cum se construiesc drumurile în Bulgaria

Miercuri, 7 Dec 2016 Life | Horoscop

2017 va fi un an fara renastere economica pe plan mondial. Lunile cu cele mai multe evenimente importante vor fi mai si iunie. Deciziile din prima luna de vara vor fi extreme si vor defavoriza revirimentul financiar. Se vor stabiliza valutele si se vor initia planuri economice utopice. Problemele sanitare si farmaceutice nu vor putea fi rezolvate in totalitate. Meteorologic, se vor pastra tendintele de temperaturi extreme si fenomene imprevizibile (in egala masura, inundatii si secete). Iata cateva dintre previziunile transmise de astrologul Hotnews.ro, Tina Rizea. Intra in articol si vezi pe larg ce ne rezerva astrele pentru anul care vine.