Depuneri de polei si precipitatii mixte, prognozate in Bucuresti in urmatoarele trei zile

Potrivit meteorologilor, in intervalul 2 martie, ora 8:00 - 3 martie, ora 8:00, desi valorile de temperatura vor fi in crestere fata de intervalul precedent, vremea va fi deosebit de rece, geroasa dimineata. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de -3 grade, iar cea minima se va incadra intre -8 si -7 grade, posibil mai scazuta in zona pre-oraseneasca.Cerul va fi noros si, temporar, se vor semnala precipitatii slabe cantitativ. Acestea vor fi sub forma de ninsoare, iar trecator, in a doua parte a zilei si noaptea, creste probabilitatea de aparitie a precipitatiilor sub forma de lapovita si ploaie, cu depunere de polei. Vantul va sufla slab si moderat.De asemenea, din dimineata zilei de sambata si pana duminica, la ora 8:00, in Capitala, valorile termice vor fi in continuare in crestere, astfel incat temperatura maxima se va situa in jurul a -2 grade, iar cea minima intre -6 si -4 grade.In acest interval, cerul va fi mai mult noros si vor fi intervale cand se vor semnala precipitatii slabe, lapovita, ploaie si ninsoare. Probabilitatea de aparitie a poleiului va fi ridicata, iar vantul va sufla slab si moderat.Astfel, pana vineri seara la ora 20:00, va fi in vigoare avertizarea Cod portocaliu in Moldova, estul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea si local in Oltenia, unde gerul va fi persistent, iar valorile termice vor fi comparabile cu recordurile inregistrate in aceasta perioada. In 26 de judete, inclusiv in Municipiul Bucuresti, temperaturile maxime se vor situa frecvent intre -12 si -6 grade, iar cele minime se vor incadra, in general, intre -22 si -12 grade, izolat mai coborate, sub -25 grade. In cursul noptii de vineri spre sambata (2/3 martie) temperaturi sub pragul de ger (-10 grade) se vor inregistra in Moldova si, izolat, in restul teritoriului.Pe de alta parte, vineri la ora 11:00 expira avertizarea Cod galben, valabila pentru 16 judete din Banat, Oltenia, Crisana si Transilvania. In aceste zone, valul de frig va persista si se vor inregistra temperaturi cu peste 10 - 15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada. Valorile maxime vor fi negative in toate regiunile si local va fi ger, mai ales dimineata si noaptea.Incepand din seara zilei de joi, de la ora 23:00, a intrat in vigoare, la nivel national, o informare meteo de precipitatii mixte, polei, ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zapada si intensificari ale vantului.Conform ANM, pana duminica la ora 10:00, temporar, vor fi precipitatii in majoritatea regiunilor. Va ninge, dar vor fi si perioade in care se vor semnala precipitatii sub forma de lapovita si ploaie cu depunere de polei, in special in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Banat, precum si pe arii mai restranse in restul teritoriului.Ninsorile vor fi moderate cantitativ, indeosebi in sud-vestul tarii, iar in zona Muntilor Banatului si in cea de vest a Carpatilor Meridionali se va depune strat nou de zapada mai consistent. Temporar, intensificari ale vantului vor fi in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general 55 - 60 km/h, precum si in zona montana inalta, cu viteze de 70 - 90 km/h, viscolind ninsoarea si spulberand zapada. Unele intensificari ale vantului, dar la cote mai reduse, de 40 - 50 km/h, vor fi si in regiunile extra-carpatice.ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza prognozele emise in ultimele ore.