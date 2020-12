SUA: Campania lui Biden a cheltuit 13 dolari pentru fiecare vot obținut / Suma record strânsă de candidatul democrat

Echipa de campanie a viitorului președinte democrat a cheltuit 1.063.052.521 dolari între 1 aprilie 2019 și 23 noiembrie 2020, potrivit raportului înaintat autorității electorale americane în 3 decembrie.Joe Biden și-a anunțat oficial candidatura pentru președinția SUA la 25 aprilie 2019.Calculele arată că echipa sa de campanie a cheltuit puțin peste 13 dolari pentru fiecare din cele 81.271.129 de voturi obținute de Biden.Suma este apropiată de cea cheltuită de alți candidați democrați în ultimele alegeri prezidențiale însă echipa lui Biden a devenit prima care a strâns peste un miliard de dolari din donații.Fostul primar al New York-ului, Michael Bloomberg, a cheltuit la rândul său peste un miliard de dolari însă acesta și-a finanțat singur campania.Echipa câștigătoare a alegerilor prezidențiale din 2020 a strâns în total 1.064.613.463 dolari din donații individuale, ale comitetelor de partid și din alte surse.Echipa de campanie a lui Donald Trump a cheltuit la rândul ei 718.174.436 de dolari între 1 ianuarie 2019 și 23 noiembrie 2020, președintele republican în exercițiu fiind ales de 74.209.290 de americani.Campania lui Trump a cheltuit astfel aproximativ 9,70 dolari per vot obținut, spre deosebire de 2016 când a cheltuit mai puțin de 7 dolari și a câștigat 62.984.828 de voturi.Unele estimări inițiale sugerau că Biden ar putea cheltui până la 18 dolari pentru fiecare vot - o sumă record care ar fi depășit cu ușurință cele cheltuite de candidații anteriori.Însă marja mare obținută în votul popular a însemnat că în cele din urmă campania sa a fost mai eficientă din punct de vedere al costurilor.Fostul secretar de stat Hillary Clinton a cheltuit mai puțin de 12 dolari per vot în campania sa pierzătoare din 2016 în timp ce fostul președinte Barack Obama a cheltuit 11% pentru fiecare vot în 2012 și o sumă apropiată în 2008.Alegerile din 2020 au fost cele mai costisitoare din istoria SUA, fiind cheltuiți în total aproape 14 miliarde de dolari dintre care peste jumătate în cursele pentru Congresul american.