Patru ani cu Donald Trump la Casa Albă: Cum arată bilanțul președintelui american, cu câteva zile înaintea alegerilor prezidențiale din SUA

1. Zidul de la granița cu Mexicul

2. "America pe primul loc"

3. Terminarea războaielor "stupide"

4. "Cea mai mare economie din istorie"

5. Judecătorii

Dar, dacă nu luăm în calcul răspunsul la pandemia de coronavirus - o criză de o amploare excepțională față de care Casa Albă este acuzată că nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor - care este bilanțul președintelui republican?"Construiți zidul" a devenit o mantra care a contribuit puternic la alegerea anticipată de puțini a lui Donald Trump, pe fondul exasperării unei părți a americanilor în fața intrării migranților hispanici prin granița de sud a țării, cu o lungime de peste 3.000 de kilometri.A construit președintele zidul?Răspuns: parțial.Potrivit poliției federale a frontierelor, circa 600 de kilometri sunt finalizați, pe mai multe porțiuni. Dar o bună parte a acestor realizări sunt fie reparații, fie extinderi la construcții deja existente.De notat însă că arestarea migranților fără acte este în creștere iar admiterea de refugiați în scădere. Și că Mexicul nu a plătit niciodată pentru acest zid, așa cum a promis Trump.Acest slogan naționalist al lui Donald Trump s-a tradus în special printr-o politică de torpilare diplomatică a multilateralismului și prin impunerea de măsuri protecționiste.A funcționat?Răspuns: mai sunt multe de făcut.Atunci când Donald Trump a atacat problema dezechilibrului comercial dintre SUA și China, chiar și unii dintre criticii președintelui au salutat determinarea sa.Dar, în ciuda eforturilor președintelui american de a construi o relație privilegiată cu omologul său chinez Xi Jinping, rezultatele par mixte, sau chiar fără finalitate.Beijingul a majorat achizițiile de produse agroalimentare americane. Dar creșterea puternică a taxelor pe produsele importate din China s-a dovedit dureroasă pentru o serie de companii din Statele Unite.Iar tarifele adoptate de China ca represalii pe produse agricole au forțat guvernul de la Washington să acorde agricultorilor americani ajutoare de milioane de dolari.Deficitul comercial american a atins 577 de miliarde de dolari anul trecut, în creștere cu peste 100 de miliarde față de ultimul an al mandatului lui Barack Obama.În plan diplomatic, politica "America first" nu a avut rezultatele scontate, cum este cazul acordului privind dosarul nuclear iranian, denunțat unilateral de Washington și care a provocat furia aliaților europeni ai SUA fără să provoace însă schimbarea regimului de la Teheran, adevăratul obiectiv al lui Trump, potrivit opiniei a numeroși experți.Donald Trump a promis retragerea forțelor americane de pe teatrele de conflict îndepărtate și sângeroase, din aceste războaie "stupide", cum le-a numit el.A reușit?Răspuns: da și nu.America nu s-a angajat în noi războaie, o eventualitate de care se temeau mulți.După o escaladare verbală preliminară, apropierea încercată de Trump cu liderul nord-coreean Kim Jong Un s-a tradus prin întâlniri pline de intensitate și o anumită destindere.Dar obiectivul esențial - o renunțare a Phenianului la arma atomică - nu a fost atins.Retragerea soldaților americani din Afganistan pare posibilă după negocierile de pace în curs dintre rebelii talibani și autoritățile de la Kabul. Dar militarii americani sunt în continuare în Irak.În „activul” lui Donald Trump trebuie înscrise țările arabe care au anunțat din august o normalizare a relațiilor cu Israelul: Emiratele Arabe Unite, Bahrain și Sudan.Este principalul argument invocat de Donald Trump pentru a mai cere patru ani la Casa Albă.Dar realitatea depinde de ce se măsoară.Bursa a atins într-adevăr maxime istorice după scăderile de la începutul pandemiei de coronavirus.Dar rata de creștere cea mai puternică din administrația Trump, de circa 3%, este în linie cu rezultatele înregistrate sub Barack Obama, fără un maxim istoric.Rata șomajului a atins în decembrie 2019 un minim al ultimei jumătăți de secol, de 3,5%. Dar, prin venirea pandemiei, milioane de americani și-au pierdut locul de muncă.Trump a afirmat că rolul cel mai important al unui președinte este numirea - pe viață - a judecătorilor federali.Din acest punct de vedere, miliardarul republican se poate lăuda cu un bilanț de invidiat în tabăra democrată.Grație celerității de care au dat dovadă republicanii din Senat, Trump a numit 24% dintre judecătorii aflați în prezent în activitate, potrivit institutului Pew Research.Președintele a numit trei magistrați la Curtea Supremă, ultima, Amy Coney Barrett, fiind confirmată în această săptămână, acțiune prin care a cimentat ancorarea instituției în conservatorism, posibil pentru decenii.