Alegeri SUA 2020. Trump vs Biden și sistemul electoral: De ce vor fi aceste alegeri diferite și de ce acum NU vom cunoaște învingătorul chiar în seara de după închiderea urnelor

În perspectiva alegerilor din SUA din 3 noiembrie 2020, Hotnews va publica o serie de interviuri și articole despre relațiile din ultimii ani dintre SUA și România, importanța alegerilor din Statele Unite, sistemul de vot american și alte teme de interes.





Sistemul de vot din SUA: De ce mai multe voturi nu înseamnă automat și victoria?



Sistemul electoral din Statele Unite ale Americii e diferit fața de cele tradiționale din alte state ale lumii unde cel care obține cele mai multe voturi este și câștigătorul. Sistemul electoral din SUA este unul de tip federal, și practic fiecare din cele 51 de state își organizează propriile alegeri, iar fiecare stat îi este alocat un număr de electori care să reprezinte rezultatul votului din acel stat.Votul este pe principiul „câștigătorul ia tot”, astfel încât dacă într-un stat candidatul X ia chiar și doar cu un vot mai mult decât candidatul Y, atunci candidatul X ia toate voturile de electori alocate acelui stat.Numărul de electori pentru fiecare stat este dat de suma aleșilor din acel stat pentru Congres. Astfel, fiecare stat are automat doi senatori, indiferent de populație, și un număr de reprezentanți în Camera Reprezentanților care este proporțional cu numărul locuitorilor., iar un candidat pentru a fi declarat câștigător are nevoie de

Tradițional, sunt state care votează majoritar cu un anumit partid indiferent de alegeri și sunt considerate bastioane unde partidul în inferioritate nu prea are șanse (și nici nu-și consumă energia și resursele de a duce o campanie prea agresivă acolo). Spre exemplu, California e considerată o fortăreață Democrată și are 55 de voturi, în timp ce Texas e considerat un fief al Republicanilor și are 38 de voturi.În același timp, sunt state care devin câmp de bătălie aprigă între cele două tabere, state care de-a lungul timpului au votat fie cu o parte, fie cu cealaltă, în funcție de alegeri. Aceste state - denumite- precum sunt cele unde o bună parte din atenția lumii va fi la momentul alegerilor.În 2020, conform YouGov , printre „swing states” se numără Pennsylvania (20 de voturi), Arizona (11 voturi), Wisconsin (10 voturi), Florida (29 de voturi), Georgia (16 voturi), Carolina de Nord (15 voturi) sau Michigan (16 voturi).Sistemul de vot din SUA a dus în câteva rânduri la rezultate contradictorii: candidați care au câștigat alegerile adunând mai multe voturi de la electori în funcție de statele câștigate, dar care au pierdut de fapt votul popular.O astfel de situație a fost în 2000 când Al Gore (Partidul Democrat) a luat cu peste 500 de voturi mai mult decât G.W. Bush (Partidul Republican), dar Bush a câștigat alegerile cu 271 la 266 în lupta voturilor electorilor.Mai evident a fost în 2016, când Hillary Clinton (Partidul Democrat) a câștigat votul popular cu aproape 3 milioane de voturi mai mult decât Donald Trump (Partidul Republican), dar Trump a câștigat alegerile pentru că a reușit să se impună în 30 de state și a adunat 304 voturi ale electorilor.