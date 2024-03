ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 04 Martie 2024, 11:02

Primăria Capitalei a început, luni, lucrările de consolidare a unui bloc cu două etaje de pe strada Baltagului 17, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Valoarea investiției este de 10 milioane lei plus TVA, iar termenul de finalizare a lucrărilor este de 12 luni. Finanțarea vine din PNRR.

Imobil strada Baltagului 17 Foto: Google Maps

„Începem azi consolidarea clădirii din spatele nostru, cu fonduri din PNRR. Valoarea investiției este de 10 milioane lei plus TVA. Aici intră consolidarea, eficientizarea energetică și montarea de panouri solare, schimbarea sistemului de încălzire. Acum au centrale de apartament și sobe.

Administrația noastră pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc seismic a atras 300 milioane lei din PNRR pentru consolidări și eficientizare energetică și 600 milioane lei din programul național de consolidare de la Ministerul Dezvoltării. Avem documentații pregătite pentru a participa la toate fazele următoare ale programului național de consolidare”, a explicat primarul general, Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute în fața blocului de pe strada Baltagului 17.

Răzvan Munteanu, directorul Administrației pentru Consolidarea Clădirilor cu risc seismic, spune că imobilul era în stare de colaps, proprietarii fiind mutați de acolo.

„Eu îmi amintesc cum în urmă cu aproximativ 2 ani câțiva reprezentanți ai Asociației de proprietari din Baltagului 17 au venit la noi la instituție cu lacrimi în ochi spunându-ne cât de disperată era situația dumnealor. Am venit cu câțiva colegi de-ai mei aici, am constatat dezastrul existent, crăpături masive în pereți. În perioada următoare am decis relocarea dumnealor pentru că se aflau în pericol, zona de parter era complet inundată, era mucegai, igrasie. Atunci am făcut primii pași administrativi pentru consolidarea acestui imobil. Iată că după 2 ani și ceva am reușit să depășim toți pașii administrativi și azi începem lucrările de consolidare”, a explicat Munteanu.

Andreea Cel Mare, arhitecta responsabilă de partea tehnică, a declarat că imobilul are două etaje și pod tehnic, fiind mai multe imobile de acest tip în București, iar lucrările vizează consolidarea clădirii, lucrările fiind făcute pe exterior pentru a nu reduce spațiul locuibil, termoizolarea fațadei cu vată minerală, înlocuirea acoperișului, a tâmplăriei, modernizarea instalațiilor interioare și montarea de panouri solare pe acoperiș pentru eficientizarea energetică.

Termenul de finalizare a lucrărilor este 12 luni, constructorul fiind Trustul de Clădiri Metropolitane.

În ultimii trei ani, Primăria Capitalei a finalizat lucrările la un singur imobil cu risc seismic, care era aproape gata încă din 2020. Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are deschise doar trei șantiere pentru consolidare, deși 390 de clădiri sunt încadrate în clasa I de risc seismic și 460 de clădiri în clasa II de risc seismic. De 30 de ani, lucrurile se mișcă la fel de greu, ritmul de consolidare fiind 1 imobil pe an.

