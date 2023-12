ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 28 Decembrie 2023, 18:42

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Salvați Bucureștiul a strâns din donații de la cetățenii suma necesară să plătească cheltuielile de judecată către One Mircea Eliade Properties, pentru care dezvoltatorul imobiliar a obținut în primă instanță dizolvarea ONG-ului. Au donat peste 550 de persoane, circa 130.000 lei, din 22 până pe 28 decembrie.

Turnurile de la Hala Ford Foto: Hotnews / Catiușa Ivanov

„Mulțumim tuturor care ne-au ajutat în aceste zile. Suntem impresionați de solidaritatea cu cauza noastră de care au dat dovadă atât de mulți oameni. Peste 550 de persoane au donat peste 130.000 lei Asociației Salvați Bucureștiul din 22 decembrie până azi. Sumele care rămaseră de executat au fost deja recuperate din contul Asociației de către executorii judecătorești angajați de One, care a recuperat astfel toate cheltuielile de judecată dispuse în favoarea sa și în favoarea Auchan România. Suntem încrezători că Tribunalul București va admite apelul și va pastra în ființă Asociația Salvați Bucureștiul”, se arată într-un comunicat transmis joi de Asociația Salvați Bucureștiul.

Despre dizolvarea Salvați Bucureștiul în instanță

Hotnews.ro a scris săptămâna trecută că dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 5, pe 20 decembrie, și nu este definitivă. Salvați Bucureștiul nu este singura asociație pentru care One Mircea Eliade Properties a cerut dizolvarea. Și Asociația Miliția Spirituală, care a cerut în instanță anularea acordului de mediu și autorizației de construire pentru turnurile One de la Hala Ford, din Floreasca, a fost dizolvată anul acesta după ce instanța a decis acest lucru la cererea aceluiași dezvoltator imobiliar - One Mircea Eliade Properties SRL. Motivul: a pierdut procesele intentate dezvoltatorului imobiliar și nu a avut bani să plătească cheltuielile de judecată imputate.

Asociația Salvați Bucureștiul a fost alături de Asociația SOS Orașul și Miliția Spirituală parte în două procese împotriva proiectului imobiliar de la Hala Ford:

dosarul 25248/3/2018 în care a fost contestat acordul de mediu, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația Miliția Spirituală

dosarul 4858/3/2019 în care au fost contestate PUZ-ul și autorizația de construire, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația SOS Orașul.

Instanțele au respins acțiunile și au dispus următoarele cheltuieli de judecată:

95.000 lei pentru One și 130.000 lei pentru Auchan în dosarul 25248/3/2018

50.000 lei pentru One și 25.000 pentru Auchan în dosarul 4858/3/2019.

„Întrucât cele trei ONG-uri nu au putut plăti aceste sume, compania One a inițiat acțiuni judecătorești de desființare a acestora. Asociația Miliția Spirituală nu a putut plăti și a fost dizolvată printr-o hotărăre definitivă. Asociația SOS Orașul a strans și a plătit suma de 50.000 lei catre One și a solicitat respingerea acțiunii de dizolvare întrucât One își recuperase banii. Cu bună știință a Auchan, One a cumpărat de la Auchan și creanța de 25.000 lei a Auchan și a solicitat dizolvarea SOS Orașul și pentru aceasta sumă. Asociația SOS Orașul a strâns și a plătit și suma de 25.000 lei. Decizia finală în dosarul de dizolvare a SOS Orașul va fi pronunțată în ianuarie 2024 de Tribunalul Cluj”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Salvați Bucureștiul.

Asociația Salvați Bucureștiul a strâns și a plătit suma de 95.000 lei catre One și a solicitat respingerea acțiunii de dizolvare întrucât One își recuperase banii.

„Cu buna știință a Auchan, One a cumpărat de la Auchan și creanța de 130.000 lei a Auchan și a solicitat dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul și pentru această sumă. Asociația Salvați Bucureștiul a reușit să strângă 70.000 lei din suma datorată inițial Auchan și a solicitat amânarea acțiunii de dizolvare până se lămurește dacă trebuie să plătească cheltuielile de judecată integral sau doar jumatate acolo unde a acționat împreună cu Asociația Miliția Spirituală, dizolvată. Judecatoria Sector 5 a respins cererea de amânare și a dispus, în primă instanță, dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Apreciem că dacă plătim și restul de 60.000 lei instanța de apel va admite apelul și va menține în ființa Asociația Salvați Bucureștiul”, se mai arată în comunicat.

ONG-urile și persoanele care le controlează trebuie să aibă reprezentarea faptelor și consecințelor faptelor lor, este de părere Andrei Diaconescu, cofondator & co-CEO One United Properties, într-un drept la replică solicitat HotNews.ro. Acesta spune că legea permite acces liber la justiție, le prezumă interesul și le conferă calitatea procesuală activă pentru a ataca proiecte de sute de milioane de euro cu taxe de timbru de numai câteva zeci de lei, însă atunci când demersurile lor litigioase se dovedesc a fi neîntemeiate, acestea trebuie să poată răspunde cel puțin pentru cheltuielile de judecată.

Diaconescu acuză ONG-urile că au încercat să blocheze activitatea șantierului prin mai multe sesizără și au cauzat prejudicii de imagine companiei, iar cheltuielile de judecată dispuse de instanță în sarcina lor sunt infime raportat la prejudicii.

„Persoanele fizice care se ascund în spatele acestor ONG-uri și care le coordonează activitatea au încercat să blocheze activitatea șantierului prin nenumărate sesizări la autoritățile de control, prin manipularea asociațiilor de locatari din jurul proiectului, prin șicanarea și amenințarea muncitorilor de pe șantiere și chiar prin formularea de plângeri penale (și acelea respinse ca neîntemeiate). Aceste cheltuieli de judecată acordate de instanțele judecătorești, infime față de valoarea proiectului, nu acoperă nici 1% din prejudiciul total suportat de companie, concretizat prin îngreunarea vânzărilor, îndepărtarea investitorilor, întârzierea finanțărilor și afectarea imaginii grupului. Toate cele 9 (nouă) litigii au fost soluționate în favoarea One Mircea Eliade Properties, întrucât s-a demonstrat că dezvoltarea One Floreasca City are la bază toate documentațiile și autorizațiile necesare, emise de autoritățile abilitate, respectând întocmai litera legii și procedurile specifice domeniului în care activăm”, susține Andrei Diaconescu.

