La solicitarea locuitorilor din cartierul Floreasca, mai multe organizații neguvernamentale, între care și Salvați Bucureștiul, au contestat în instanță proiectul imobiliar One Mircea Eliade dezvoltat de companiile One și Auchan România la Hala Ford din Floreasca. Asociațiile au pierdut procesele și au fost obligate de instanță să plătească daune de 300.000 lei. Asociația Salvați Bucureștiul a plătit deja o mare parte din bani, mai fiind un rest de plată de 60.000 lei, iar pentru această sumă s-a solicitat dizolvarea.

Asociația Salvați Bucureștiul a fost alături de Asociația SOS Orașul și Miliția Spirituală parte în două procese împotriva proiectului imobiliar de la Hala Ford:

dosarul 25248/3/2018 în care a fost contestat acordul de mediu, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația Miliția Spirituală

dosarul 4858/3/2019 în care au fost contestate PUZ-ul și autorizația de construire, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația SOS Orașul.

Instanțele au respins acțiunile și au dispus următoarele cheltuieli de judecată:

95.000 lei pentru One și 130.000 lei pentru Auchan în dosarul 25248/3/2018

50.000 lei pentru One și 25.000 pentru Auchan în dosarul 4858/3/2019.

„Întrucât cele trei ONG-uri nu au putut plăti aceste sume, compania One a inițiat acțiuni judecătorești de desființare a acestora. Asociația Miliția Spirituală nu a putut plăti și a fost dizolvată printr-o hotărăre definitivă. Asociația SOS Orașul a strans și a plătit suma de 50.000 lei catre One și a solicitat respingerea acțiunii de dizolvare întrucât One își recuperase banii. Cu bună știință a Auchan, One a cumpărat de la Auchan și creanța de 25.000 lei a Auchan și a solicitat dizolvarea SOS Orașul și pentru aceasta sumă. Asociația SOS Orașul a strâns și a plătit și suma de 25.000 lei. Decizia finală în dosarul de dizolvare a SOS Orașul va fi pronunțată în ianuarie 2024 de Tribunalul Cluj”, se arată în comunicatul transmis de Salvați Bucureștiul.

Asociația Salvați Bucureștiul a strâns îi a plătit suma de 95.000 lei catre One și a solicitat respingerea acțiunii de dizolvare întrucât One își recuperase banii.

„Cu buna știință a Auchan, One a cumpărat de la Auchan și creanța de 130.000 lei a Auchan și a solicitat dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul și pentru această sumă. Asociația Salvați Bucureștiul a reușit să strângă 70.000 lei din suma datorată inițial Auchan și a solicitat amânarea acțiunii de dizolvare până se lămurește dacă trebuie să plătească cheltuielile de judecată integral sau doar jumatate acolo unde a acționat împreună cu Asociația Miliția Spirituală, dizolvată. Judecatoria Sector 5 a respins cererea de amânare și a dispus, în primă instanță, dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Apreciem că dacă plătim și restul de 60.000 lei instanța de apel va admite apelul și va menține în ființa Asociația Salvați Bucureștiul”, se mai arată în comunicat.

Persoanele care doresc să ajute Salvați Bucureștiul pentru a strânge banii necesari pot să doneze în contul RO96 RNCB 0070 0998 5358 0001 deschis la Banca Comercială Română.

Hotnews.ro a scris joi că dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut în instanță dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul. Decizia a fost dată de Judecătoria Sectorului 5, pe 20 decembrie, și nu este definitivă. De ce instanța a luat această decizie, urmează să vedem în motivare, când va apărea. Contactat de HotNews.ro, Nicușor Dan, cel care a înființat Asociația Salvați Bucureștiul, a declarat că este din păcate un fenomen general care ține de ce anume este statul de drept în România.

