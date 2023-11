ADMINISTRATIE LOCALA Vineri, 03 Noiembrie 2023, 08:12

​Primăria Sectorului 3 construiește un drum prin Parcul Pantelimon. Este vorba despre o bretea prin care să se facă dreapta din Șoseaua Gării Cățelu spre Șoseaua Pantelimon, prin spatele benzinăriei. Fundația drumului a fost deja făcută, acesta trecând prin parc, printre copaci.

Drum prin Parcul Pantelimon Foto: Google Maps

„În zona menționată de dumneavoastră Primăria Sectorului 3 intenționează amenajarea unei bretele rutiere care să faciliteze ieșirea din Sectorul 3 în bulevardul Biruinței. Se degrevează astfel intersecția șoseaua Gării Cățelu - șoseaua Dudești-Pantelimon. Șoferii vor putea ajunge în bulevardul anterior menționat evitând, în acest mod, două intersecții”, se arată într-un răspuns transmis de Primăria Sectorului 3 la solicitarea HotNews.ro. Am întrebat și dacă drumul are autorizație de construire și avizele necesare, însă nu am primit răspuns la aceste întrebări.

Nicușor Dan: Avizul a fost o greșeală

Am solicitat și la Primăria Capitalei un punct de vedere dacă și-a dat acordul pentru această investiție și ea se desfășoară legal. Răspunsul instituției a fost că nu are competențe să verifice.

„Străzile menționate de dvs. în solicitare sunt în administrarea Sectorului 3 al Municipiului București.Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 72 alin. (1) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții din 12.10.2009, competențele de autorizare și control revin Sectorului 3 al Municipiului București, respectiv Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei.

În același răspuns se arată însă că Primăria Capitalei, prin Direcția Transporturi, a dat aviz pentru drumul prin parc.

„Primăria Sectorului 3 a emis Certificatul de Urbanism nr. 361/27.03.2023 în vederea autorizării lucrărilor de construire pentru ”reabilitare, modernizare sistematizare verticală străzi, trotuare și parcări aflate în perimetrul delimitat de arterele de circulație bd. Nicolae Grigorescu, Șos. Dudești Pantelimon, Drumul între Tarlale, Drumul Gura Racului, str. Victor Brauner, str. Gura Crivățului, str. Fetești, Aleea Perișoru, bd. Theodor Pallady”, iar Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București a emis Avizul nr. 65765/ 21.04.2023 privind ”reabilitarea sistemului rutier din intersecția șos. Gării Cățelu x DN3 x șos. Dudești Pantelimon””, se arată în răspunsul dat de Primăria Capitalei. În anexa avizului este ilustrat clar drumul prin parc.

Întrebat de ce Primăria Capitalei a dat aviz pentru construirea unui drum prin parc, primarul general, Nicușor Dan, spune că a fost o greșeală.

„Drumul acesta este o prostie, ca să fie clar. La noi procedura este că avizul îl dă Direcția de Transport în urma consultării Comisiei Tehnice de Circulație, unde sunt specialiști pe trafic. Abia din vara asta am introdus în această comisie și doi urbaniști, care să dea și o perspectivă urbanistică, dar acest aviz a fost dat înainte. Altfel, cei din comisie aveau doar această perspectivă pe circulație și au făcut greșeala asta. Din punct de vedere juridic nu e ilegal, fiindcă Legea spațiilor verzi prevede o excepție pentru lucrările de utilitate publică, poți să faci un drum printr-un parc, dar din punct de vedere urbanistic este o prostie, fără discuție. Acum nu mai avem ce să face din moment ce în baza avizului nostru s-a dat autorizația și s-a și construit drumul. Discuția o să o avem peste câțiva ani, când o să vedem cât de viabilă este întreaga investiție din Parcul Pantelimon”, a declarat pentru HotNews.ro primarul Nicușor Dan.

Potrivit Legii nr. 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților:

Schimbarea destinației terenurilor înregistrate în registrul local al spațiilor verzi se poate face numai pentru lucrări de utilitate publică, stabilite în baza documentațiilor de urbanism, aprobate conform legislației în vigoare.

Este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi definite de prezenta lege.

Aceasta nu este singura construcție făcută de Primărie în Parcul Pantelimon. Aici, pe o bucată din spațiul verde, instituția construiește un parc acvatic, în care a investit până acum circa 160 milioane lei. Primăria Sectorului 3 dorește să concesioneze parcul acvatic când finalizează lucrările.

Aqua parcul nu are parcare, mașinile urmând să fie lăsate pe breteaua de lângă parc, pe Șoseaua Gării Cățelu, unde sunt amenajate câteva sute de locuri de parcare. Problema este că fără această bretea prin parc, ar fi dificil să scoți mașinile din această parcare.