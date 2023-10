ADMINISTRATIE LOCALA Marți, 31 Octombrie 2023, 09:39

Proprietarii celor 12 hectare retrocedate în Parcul IOR au fost amendați de Primăria Capitalei, prin Poliția Locală, cu 35 milioane de euro pentru diminuarea spațiului verde, a anunțat primarul general, Nicușor Dan. Amenda a fost dată pentru că pe o suprafață de 9.000 mp din spațiul verde au fost scoși arborii și iarba și zona a fost nivelată.

Incendiu pe bucata retrocedată în IOR Foto: HotNews/Catiusa Ivanov

„Am venit să anunțăm amenda pe care Poliția Locală a dat-o ieri proprietarului din Parcul IOR, doamna Cocoru, în sumă de 35 de milioane de euro. Țin să felicit Polia Locală a Municipiului București pentru acest gest. În sfârșit Poliția Locală a Municipiului București se comportă ca o autoritate care apără interesele cetățenilor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „Aici am avut de a face cu o bătaie de joc la adresa cetățenilor și a interesului public”

Amenda a fost dată în baza Legii 24/2007 privind spațiile verzi.

„Aici am avut de a face cu o bătaie de joc la adresa cetățenilor și a interesului public, care în sfârșit este penalizată de autoritatea publică. Este vorba de un articol din Legea 24/2007 care interzice reducerea suprafețelor de spațiu verde și este foarte important ca acest articol să rămână în Legea 24, atât prin anumite propuneri care s-au făcut la Codul Urbanismului cât și de modificare a Legii 24, care sunt dezbătute în Parlament, acest articol ar urma să dispară. Este un articol care penalizează schimbarea destinației spațiului verde sau reducerea suprafeței spațiului verde cu o sumă între 10.000 și 20.000 lei/mp”, a explicat Nicușor Dan.

Amenda poate fi contestată în instanță de proprietari.

În ceea ce privește atacarea titlului de proprietate în instanță, primarul general a fost destul de rezervat.

„Cred că sunt 6 luni de când ne preocupă situația Parcului IOR și acționăm pe două planuri: un plan, dreptul de proprietate. Cel de-al doilea plan, amenda pe care am dat-o azi, pe care nu am dat-o să o dăm să facem un spectacol TV, am dat-o ca să fie plătită de proprietarul care a făcut aceste fapte și pentru asta analiza juridică a fost foarte-foarte amănunțită. În ceea ce privește partea de proprietate, există de asemenea, o analiză foarte amănunțită și marea problemă este că într-un litigiu în care municipiul a fost parte, s-a stabilit opozabil și față de primarul municipiului București și față de Municipiul București și Sectorul 3, că aici nu este parc. Și atunci, din considerentul ăsta, o acțiune pe care noi să o facem pe partea de proprietate, are destul de puține șanse de reușită.

Nu vreau să comentez acțiunea Prefectului. Dar vreau să vă informez că cu la fel de mare tamtam prefectul Greblă a atacat actele de retrocedare pentru Parcul Bordei și instanța le-a respins ca tardive fiindcă instituția prefectului cunoște de 20 de ani dispoziția de retrocedare.Nu vreau să comentez acțiunea prefectului, eu mi-aș dori să aibă succes. Suntem în contact cu ONG-urile și sperăm ca cineva care nu are în spate toată această istorie procesuală să reușească să anuleze dispoziția de retrocedare”, a explicat Nicușor Dan.

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a venit și el la conferința de presă susținută de Nicușor Dan și a acuzat că primarul general îi blochează proiectele de fluidizarea traficului și a acuzat lipsa de colaborare cu Nicușor Dan, că nu îi răspunde la telefon. Primarul general a spus că nu a venit să vorbească despre asta, ci despre Parcul IOR. Cetățenii au strigat la Negoiță că nu doresc fântânile arteziene din Parcurile IOR și Brățării.

Prefectul Bucureștiului a atacat dispoziția de retrocedare a parcului

Prefectul Municipiului București, Rareș Hopincă, a atacat recent în instanță dispoziția de retrocedare a celor circa 12 ha din Parcul IOR. Acesta a spus că a găsit mai multe elemente vădite de nelegalitate, iar retrocedarea a fost abuzivă.

Cererea de chemare în judecată a fost depusă luni, Primăria Capitalei fiind chemată în judecată, instituția fiind emitentul dispozițiilor de retrocedare.

„În urma analizei celor două dispoziții privind retrocedarea acestor 12 ha, parte din Parcul IOR, am decis să le atac în instanță și să cer anularea lor. În opinia mea există elemente vădite de nelegalitate în ceea ce privește întocmirea și aprobarea lor de primarul general al municipiului București, în anul 2005. Din punctul meu de vedere acest teren de 12 ha trebuie să rămână în domeniul public al Municipiului București. Acest teren nu putea fi retrocedat niciodată, iar retrocedarea din 2005 a fost abuzivă”, a declarat prefectul Rareș Hopincă la vremea respectivă.

Prefectul a spus că principalul motiv de nelegalitate este că terenul a fost retrocedat pe Legea 10, deși era teren arabil.

„Aceste 12 ha fac parte dintr-un corp de 767 de teren arabil constituit în anul 1921 în proprietatea unui cetățean numit Ivan Gruef. În anul 1945, statul român expropriază acest teren arabil în suprafață de 12 ha de la numiții Ivan Gruef și Elena Cantacuzino, în baza Legii 187/1945 privind reforma agrară. Este foarte important de menționat acest lucru, acest teren a fost tot timpul teren arabil. În anul 2005, ingnorându-se faptul că a fost teren arabil. Acest teren a fost retrocedat în baza Legii 10/2001 și nu pe baza Legii 18/1991, cum cere în mod explicit legea. Este un element vădit de nelegalitate pe care instanța l-a constatat deja la fond, în procesul intentat de Primăria Sectorului 3 și care trebuie să ducă fără niciun fel de dubiu la anularea acestor dispoziții de retrocedare”, a explicat Hopincă.

În plus, acest teren, de la momentul exproprierii sale în 1945, a fost tot timpul domeniul public al statului, a mai spus prefectul.

„A fost parc. Din fericire, Google are o memorie foarte bună. Dacă vom căuta imaginile din 2003-2005, vom vedea că aici au fost alei și nu în mod abuziv, cum susține Primăria Generală, că era câmp, neafectat de nicio investiție publică. Acest teren a fost domeniul public al statului și el trebuie să redevină domeniul public al statului. Am încredere că aceste dispoziții vor fi anulate fiindcă suntem cu dreptatea în mână. Rog Grupul de Inițiativă Civică Parcul IOR, rog ONG-urile de mediu, cetățenii interesați de salvarea parcului să facă cerere de intervenție în dosar pentru a prezenta elemente în plus față de elementele prezentate de noi, dacă au. Dacă primarul general consideră, cum a declarat în repetate rânduri, că acest teren este domeniul public al statului are ocazia să spună acest lucru în instanță, în cazul procesului intentat de noi”, a mai spus Rareș Hopincă.

Litigiul va fi notificat la Cartea Funciară, iar dacă instanța nu le va da dreptate, Primăria Capitalei poate expropria spațiul verde.

„După ce dosarul va primi număr, vom scoate un certificat de grefă pe care noi, Instituția Prefectului, îl vom înscrie la cartea funciară astfel încât imobilul să nu poată fi înstrăinat, doanat, șamd, ca să nu se piardă urma tranzacției nelegale din 2005. În toată această zonă au avut loc o serie de distrugeri, există dosare de cercetare penală deschise la nivelul Poliției Capitalei, care sunt în lucru, și sper cât mai repede să identificăm totuși cine este responsabil de aceste distrugeri fiindcă este ilogic ca doar în această zonă a Bucureștiului să apară incendii de mari proporții, care să distrugă vegetația sănătoasă. Această acțiune este corectă și am toată încrederea că o vom câștiga în instanță, dar dacă printr-o întorsătură absolut ilogică și nedreapă, lucrurile nu vor sta așa, oricând acest imobil se poate expropria, dar nu este corect față de municipiul București, față de bugetele publice, să se exproprieze înainte de a recupera pe cale legală acest teren printr-o acțiune în instanță”, a mai spus Hopincă.

15 incendii pe suprafața retrocedată în mai puțin de doi ani

De la începutul anului 2022 până la finalul lunii august 2023, pe cele circa 12 ha retrocedate în Parcul IOR, au avut loc 15 incendii, în care au ars peste 2 ha din spațiul verde, potrivit datelor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență București Ilfov la solicitarea HotNews.ro. La 11 din cele 15 incendii, cauza probabilă stabilită de pompieri este că focul ar fi pornit de la o țigară, două incendii au pornit din cauza focului pus intenționat, iar la restul de la foc făcut pe spațiul verde, care a scăpat de sub control, se arată în răspunsul transmis de pompieri la solicitarea Hotnews.ro.

De la începutul anului, zeci de arbori de pe bucata retrocedată din parcul IOR, aproape 12 ha, s-au tăiat încât din parc se văd blocurile de pe bd. Nicolae Grigorescu, deși înainte era „pădure” acolo. Cetățenii din zonă au alertat Poliția Locală care i-a amendat pe făptași, însă amenda maximă este de 100 lei pentru persoane fizice, iar în 15 zile poate fi plătit jumătate din minim, respectiv 25 de lei. În afară de aceste amenzi simbolice, autoritățile nu au făcut nimic pentru a opri măcelul arborilor. Anul trecut, suprafețe importante din spațiul verde au luat foc, iar zeci de copaci s-au uscat în mod misterios, fiind găurit trunchiul.

Reamintim că cele circa 12 hectare de spațiu verde au fost retrocedate în 2005, iar anul trecut, proprietarii sau chiriașii au anunțat că doresc să construiască acolo un parc de distracții.

FOTO Cum arăta zona retrocedată după incendiul de pe 29 august 2023

Primăria Sectorului 3 ne-a comunicat în luna august că în perioada mai sus menționată au avut loc 17 incendii, însă cel mai probabil nu la toate au fost chemați pompierii, fiind stinse rapid. De aceea în evidențele pompierilor apar doar 15 incendii.

Pe cele circa 12 ha retrocedate în Parcul IOR era în urmă cu 3 ani „pădure”. De atunci însă spațiul verde a fost distrus în mod sistematic, aproape toți copacii s-au uscat în mod misterios, sau au ars în incendii, o parte fiind tăiați în mod ilegal, după cum a răspuns Primăria Capitalei. Autoritățile nu fac nimic concret pentru a salva zona.

În 2009, cele circa 12 hectare retrocedate erau amenajate ca parc

În 2009 cele circa 12 hectare retrocedate din Parcul IOR erau amenajate ca parc. O arată și mai multe imagini din istoria Google Maps - Street View. Se văd aleile, trandafirii frumos întreținuți, iarba tunsă, mobilierul urban.

Ulterior, devenind proprietate privată, spațiul verde nu a mai fost întreținut fiind lăsat în paragină. De la începutul acestui an, zeci de copaci au fost tăiați fără aviz, iar locuitorii din zonă luptă pentru salvarea parcului.

Primăria Sectorului 3 cere Primăriei Capitalei să exproprieze spațiul verde

În luna iunie 2023, Consiliul Local Sector 3 a aprobat o hotărâre prin care cere Primăriei Capitalei să exproprieze cei circa 12.000 mp retrocedați în Parcul IOR. Proiectul a fost inițiat de consilierii PNL.

După expropriere, Primăria Sectorului 3 va cere terenul în administrare ca să amenajeze spațiul verde, lăsat în paragină după punerea în posesie.

În ceea ce privește banii necesari expropriere, inițiatorul a spus că exproprierea va fi suportată de Primăria Capitalei, dar și Sectorul 3 va contribui cu bani dacă i se va cere acest lucru.

Cetățenii cer în instanță oprirea defrișărilor

Greenpeace Romania și Fundația Eco-Civica, care au militat în ultimele luni pentru salvarea parcului, au cerut în luna mai oprirea lucrărilor de tăiere a arborilor de pe cele circa 12 ha prin Ordonanță președințială, însă au pierdut procesul în prima instanță. Urmează să facă recurs.

Aceștia au depus și la Tribunal acțiunea pe fond, în vederea obligării proprietarei de a asigura paza zonei verzi retrocedate din parc și aducerea ei la starea inițială.

Istoria distrugerilor

De la începutul anului, zeci de arbori de pe bucata retrocedată din parcul IOR, aproape 12 ha, s-au tăiat așa de mulți copaci încât din parc se văd blocurile de pe bd. Nicolae Grigorescu, deși înainte era „pădure” acolo. Cetățenii din zonă au alertat Poliția Locală care i-a amendat pe făptași, însă amenda maximă este de 100 lei pentru persoane fizice, iar în 15 zile poate fi plătit jumătate din minim, respectiv 25 de lei. În afară de aceste amenzi simbolice, autoritățile nu au făcut nimic pentru a opri măcelul arborilor. Anul trecut, suprafețe importante din spațiul verde au luat foc, iar zeci de copaci s-au uscat în mod misterios, fiind găurit trunchiul.

Reamintim că cele circa 12 hectare de spațiu verde au fost retrocedate în 2005, iar anul trecut, proprietarii sau chiriașii au anunțat că doresc să construiască acolo un parc de distracții.

În 2022 zona era plină de vegetație

În luna decembrie 2022 pe teren erau sute de arbori, majoritatea în stare bună, dar și mai mulți arbuști.

Defrisările au început în luna ianuarie a acestui an și în ultimele luni au fost puși la pământ zeci de arbori.

Primăria nu a emis aviz de defrișare

Primăria Capitalei nu a emis aviz de defrișare pentru acest spațiu verde, iar arborii au fost tăiați nelegal, potrivit informațiilor transmise de instituție la solicitarea HotNews.ro.

„Conform evidențelor de la nivelul Direcției de Mediu, pentru arborii situați în zona retrocedată a parcului IOR, nu au fost emise avize de specialitate (toaletări; defrișări)”, se arată în răspunsul transmis de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

În 2022 HotNews.ro a solicitat Gărzii de Mediu, Primăriei Capitalei și Primăriei Sectorului 3 informații despre câți copaci au dispărut de pe amplasament, raportat la inventarul arborilor din 2007, de ce anul acesta s-au uscat mai multe exemplare și ce măsuri s-au luat.

Garda de Mediu nu ne-a dat niciun răspuns, din septembrie și până azi.

Primăria Capitalei ne-a răspuns, la finalul lunii iulie, că nu a emis niciun aviz de defrișare pentru această locație, situația cu arborii care s-au uscat în mod misterios i-a fost sesizată de mai mulți cetățeni, a făcut controale și a aplicat câteva amenzi.

Primăria Sectorului 3 ne-a comunicat anul trecut că a dat amenzi în valoare de 18.000 lei pentru defrișările ilegale, iar de ce s-au uscat arborii ar trebui să stabilească Secția 12 de Poliție.

Reprezentanții instituției ne-au mai comunicat că pe spațiul verde au mai fost amplasate neautorizat construcții provizorii – mobilier urban (rulote, căsuțe din lemn și tobogane gonflabile), în scop comercial.

Ce doresc beneficiarii să construiască pe bucata retrocedată din IOR?

Potrivit panourilor afișate la fața locului, pe bucata de parc retrocedată se dorește amenajarea unui parc de distracții pentru familie si copii ”Disney Mania”. Acesta ar avea 40-50 de instalații pentru copii și adulți - roată mare, ciocan, trenuleț, carusel, mașinute, casa groazei, montagne russe - o zonă cu ponei, căsuțe tematice, birouri, alimentație publică.

„Vom transforma această zonă, dintr-un spațiu fără vitalitate, într-o zonă plină de viață și verdeață, unde toți copiii dar și adulții vor avea parte de timp de calitate și experiențe pline de surprize, unde vor întâlni de la animale, până la un spațiu unde pot citi și se pot distra alături de cei dragi cu activități interactive, o zonă unde copiii cât și adulții vor aborda cu entuziasm fiecare experiență întâlnită în parc”, se arată pe panou.

Întregul proiect va fi realizat în 3 ani, se mai arată pe panou, dar va funcționa încă din prima zi de contract.

„Ne dorim ca cetățenii noștrii (sic!) să se bucure în continuare de parc și de frumusețile naturii, iar proiectul va fi într-o continuă dezvoltare. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat pe întreaga perioadă în care vom transforma această porțiune de parc”, se mai arată pe panou.

Am căutat pe site-ul Primăriei Sectorului 3 dacă au fost emise certificate de urbanism - primul pas pentru amenajarea parcului - și autorizații de construire.

Pe bucata respectivă de parc sunt două numere poștale, strada Constantin Brâncuși 2 A - 112.399 mp și bd. Liviu Rebreanu 11 I - 10.127 mp.

Potrivit informațiilor publicate până la această dată, s-au emis 3 certificate de urbanism, după cum urmează, însă niciunul pentru parc de distracții:

pe 08.06.2022 Bucuresti, pentru strada CTIN BRANCUSI, nr. 2A - certificat de urbanism pentru împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări

pe 08.06.2022 Bucuresti, pentru strada CTIN BRANCUSI, nr. 2A - certificat de urbanism pentru construire parc fotovoltaic și organizare de execuție lucrări

pe 08.06.2022 Bucuresti, pentru strada CTIN BRANCUSI, nr. 11I - certificat de urbanism pentru împrejmuire teren și organizare de execuție lucrări

Pe panourile puse în parc nu este anunțat când încep lucrările și în baza căror documente vor începe.