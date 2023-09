ADMINISTRATIE LOCALA Joi, 28 Septembrie 2023, 14:31

Strada Steaua Roșie din Sectorul 2 își schimbă numele în strada Romulus Rusan, potrivit unei hotărâri adoptate joi de Consiliul General. Proiectul a fost inițiat de consilierul general USR - Nicorel Nicorescu. Grupul consilierilor PSD s-a abținut, motivând că persoanele care locuiesc acolo nu doresc acest lucru și că trebuie să schimbe documentele de identitate.

Strada Steaua Rosie Foto: Google Maps

„Pentru desprinderea definitivă de embleme și simboluri din perioada comunistă, propun schimbarea denumirii străzii Steaua Roșie din Sectorul 2, București. Denumirea Steaua Roșie are o legătură directă cu perioada comunistă, provenind din denumirile sovietice impuse la mijlocul secolului trecut.

„Steaua Roșie” a fost folosită de Armata Roșie sovietică în timpul impunerii comunismului în estul Europei. Aceasta a devenit simbolul URSS, fiind adoptată și pe steagurile altor state sovietice sau comuniste.

Propun schimbarea acestei denumiri cu un nume simbol al luptei pentru înlăturarea comunismului din Romania, un scriitor și un lider care a pus tot efortul în timpul vieții pentru cunoașterea victimelor comunismului din Romania”, se arată în referatul de aprobare al proiectului.

În sala de consiliu, a fost prezentă și Ana Blandiana, soţia jurnalistului şi poetului Romulus Rusan.

"Simplul fapt că v-aţi gândit la asta nu poate fi interpretat decât ca un omagiu pe care îl aduceţi memorialului de la Sighet, prin principalul lui artizan. Întotdeauna am suferit pentru faptul că memorialul de la Sighet a fost mult mai cunoscut şi mult mai omagiat în străinătate decât în România, deşi întotdeauna am crezut că toţi ar trebui să fim mândri că a fost primul memorial al victimelor comunismului din lume, că am fost prima ţară; şi a fost făcut de societatea civilă, iniţial, fără niciun ajutor din partea statului. După aceea, Parlamentul României a votat o lege. Dar, în general, cred că nu suntem destul de mândri de lucrurile prin care suntem competitivi. Întotdeauna am spus că locul în care suntem cei mai competitivi este cultura şi cred că am avea mult mai mult de câştigat dacă aici am investi", a spus Ana Blandiana.

Romulus Rusan a fost un scriitor român, inițiatorul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței.

”Cea mai mare victorie a comunismului – o victorie relevată dramatic abia după 1989 – a fost crearea omului fără memorie, a omului nou cu creierul spălat, care nu trebuie să-şi amintească nici ce a fost, nici ce a avut, nici ce a făcut înainte de comunism.

Realizarea Memorialului Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei este o formă de contracarare a acestei victorii, un mijloc de resuscitare a memoriei colective”, se arată pe siteul memorialului.

Consiliul General a mai aprobat ca Piața Strasbourg să își schimbe numele în Piața Ronald Reagan, iar Piața Ion Cantacuzino în Piața Voicu Enăchescu.