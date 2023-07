ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 03 Iulie 2023, 16:05

0

Lucrările de extindere a stației de tratare a apelor uzate de la Glina au ajuns la 90 %, incineratorul de nămol fiind gata și pornit pentru teste, iar cele două linii noi de tratare aproape gata, a anunțat primarul general, Nicușor Dan, luni, într-o vizită la șantier. În prezent, Bucureștiul epurează mecanic toată apa uzată, iar biologic doar circa 70%. După finalizarea lucrărilor, municipalitatea nu va mai deversa deloc apă murdară în Dâmbovița, iar nămolul rezultat din procesul de epurare va fi ars.

Stația de epurare Glina, Faza II - 3 Foto: PMB

„Este o investiție pe fonduri europene, cu o valoare de 650 milioane lei plus TVA, adică de 150 milioane de euro. Cuprinde o stație de epurare propriu-zisă, care cuprinde bazine de retenție a apei și incineratorul nămolului care rezultă din aceste bazine. Apele uzate ale Bucureștiului sunt 7,5 mc/s. În acest moment funcționează o linie care tratează parțial 5 mc/s . Această instalație va trata 10 mc/s . Ea are capacitatea de a trata integral apele uzate ale Bucureștiului până în 2040-2050. Data limită pentru finalizarea acestui proiect este sfârșitul acestui an. În acest moment suntem la 90%, suntem foarte optimiști că vom termina proiectul până la sfârșitul anului. Partea de incinerator este deja finalizată și este în teste”, a declarat primarul general, Nicușor Dan.

Pentru a nu pierde banii europeni, primăria Capitalei trebuie să finalizeze proiectul până la finalul anului.

Cum funcționează incineratorul de nămol?

Municipalitatea a prezentat luni și cum funcționează incineratorul de nămol de la stația de epurare și ce se întâmplă cu emisiile incineratorului și nămolul ars.

„Nămolul rezultat din epurarea apelor uzate orășenești reprezintă combustibil pentru Stația de Incinerare. Nămolul este deshidratat în unitatea de deshidratare de unde este pompat în stația de incinerare a nămolului. Din aceste bazine, nămolul este pompat către cuptoare unde, prin ardere este adus la o temperatură de cel puțin 850 grade C timp de cel puțin 2 secunde.

Din gazele de ardere rezultate și evacuate din cuptor se recuperează căldură care este folosită pe de o parte, în procesul de uscare și ardere a nămolului, iar pe de altă parte într-un sistem de generare a energiei electrice cu turbine”, a transmis Primăria Municipiului București.

Gazele arse sunt tratate într-un sistem de tratare în două etape, astfel încât se îndepărtează cenușa în electrofiltre, urmată de reziduurile rezultate din epurarea gazelor arse, retinute in filtrele cu saci. Evacuarea finală a gazelor arse este echipată cu Sistem de monitorizare continuă a emisiilor.

„Scopul principal al procesului de ardere (...) este de a reduce cantitatea de nămol deshidratat și de a limita cât mai mult posibil pericolul pentru sănătate și mediu. Prin arderea nămolului se produc doar doua amestecuri solide de substanțe anorganice (cenușă și reziduu de la epurarea gazelor de ardere), partea organică a nămolului fiind arsă, rezultand in principal în dioxidul de carbon și vapori de apă, care după epurarea gazelor de ardere, ajung în atmosferă. Cenușa și reziduurile de la epurarea gazelor de ardere au un volum foarte redus, în comparație cu nămolul deshidratat și pot fi depozitate în siguranță sau valorificate”, au mai explicat reprezentanții municipalității.

Cum a ajuns Primăria Capitalei în pericolul de a pierde banii europeni pe acest proiect

Licitația pentru extinderea stației de epurare de la Glina a fost lansată în 19.01.2013, dar din cauza contestațiilor s-a atribuit abia după 4 ani, în final contractul pentru proiectare și execuție, în valoare de 552.872.903,96 lei fără TVA, fiind semnat pe 22.06.2017 cu Asocierea FCC CONSTRUCCION&AQUALIA INTECH&SUEZ INTERNATIONAL.

”Întârzierile au fost generate de: prelungirea termenului de depunere a ofertelor și reevaluarea acestora, nestabilirea termenelor de judecată pentru plângeri și redactarea cu întârziere a Hotărârilor CAB, contestații multiple atât la CNSC, cât și la CAB, urmate de sentințe pronunțate incomplet și de reluarea procedurii de verificare a candidaturilor și a evaluării ofertelor”, se arată într-un răspuns transmis anul trecut de Primăria Capitalei la solicitarea HotNews.ro.

Ordinul de începere a fost emis începând cu data de 03.08.2017, iar predarea amplasamentului pentru proiectare a fost făcută în data de 07.08.2017. Proiectarea și obținerea autorizației de construire a mai durat încă un an și jumătate, iar predarea amplasamentului în vederea execuției lucrărilor s-a realizat în data de 28.01.2019.

Potrivit contractului inițial, lucrările aveau termen de finalizare 26.11.2019, urmând ca antreprenorul să asigure garanția lucrărilor pentru o perioadă de 365 de zile. Dar au fost probleme cu amplasamentul și cu obținerea autorizațiilor și avizelor, astfel că a fost decalat pe 02.06.2022, dată la care începe perioada de garanție a lucrărilor de 1 an de zile.

În cadrul lucrărilor de extindere a stației de epurare Glina s-au executat lucrări de construire a două noi bazine de aerare cu o suprafața de 57.241 mp (armare/betonare pereți), precum și a unui nou bazin pentru sedimentarea secundară (13.200 mp), executându-se lucrări de testare a acestora. Pentru realizarea epurării s-au achiziționat echipamente suplimentare de tratare mecanică (grătare grosiere și fine, deznisipatoare, separatoare de grăsimi), pompe de dozare, vane etc.