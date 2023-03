ADMINISTRATIE LOCALA Miercuri, 22 Martie 2023, 15:16

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, caută polițiști locali prin intermediușl paginii de Facebook. Primarul a postat un anunt de angajare pe rețeau de socializare și spune că și data trecută când s-au făcut angajări la Poliția locală a procedat la fel și s-au înscris 80 de persoane în concurs, pentru 14 posturi.

Câţi bani câștigă un polițist local Foto: fanatik.ro

„Căutăm polițiști locali cu simțul răspunderii. Te vrem! Data trecută când am anunțat pe Facebook că se fac angajări la Poliţia Locală Sector 6 am avut o bază bună de selecție, am avut 80 de candidați pe 14 posturi. Acum am scos alte 20 de posturi la concurs, dar s-au înscris puțini. Termenul de depunere a dosarelor este săptămâna viitoare, pe 28 martie. Timp este”, a scris primarul pe pagina de Facebook.

Primarul spune că la Poliția Locală Sector 6 concursul se organizează pe bune, iar salariul este atractiv.

„Veniți la concurs, anunțați-vă cunoștințele despre aceste concursuri pentru că sunt pe bune! Avem nevoie să reîmprospătăm Poliția Locală a Sectorului 6 și mă interesează un singur lucru: să avem resurse umane de calitate, cu care să facem treabă. Urmând o carieră în poliția locală aveți mai multe avantaje cum ar fi un salariu bun și accesul în funcția publică (deveniți funcționari publici). Eu cer doar seriozitate, asumare și responsabilitate în aplicarea legii”, a mai scris Ciucu.

Pe lângă proba scrisă, vor fi și probe fizice.