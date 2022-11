ADMINISTRATIE LOCALA Luni, 28 Noiembrie 2022, 17:34

Fostul președinte al Fundației pentru Tineret a Municipiului București, Ticu Plăcintă, a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu. Procurorii acuză că aceștia ar fi deturnat obiectul de activitate al fundației și ar fi schimbat destinația patrimoniului pentru alte activități, ceea ce a creat un prejudiciu estimat la peste 15 milioane lei. O investigație HotNews.ro a dezvăluit în 2018 cum pe unul dintre cluburile de tineret, din zona Unirii, au apărut două blocuri de apartamente și un salon de nunți, după ce fundația s-a asociat cu o firmă controlata de omul de afaceri Mohammad Murad.

Fostul Club Titan Foto: Hotnews

Potrivit unui comunicat transmis de DNA, au fost trimiși în judecată:

PLĂCINTĂ TICU, la data faptei președinte al Fundației pentru Tineret a municipiului București (F.T.M.B.) și președinte al Consiliului de conducere al aceleiași fundații, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz în serviciu

MĂRGINEANU VALENTIN, la data faptei membru în Consiliul de conducere al Fundației pentru Tineret a municipiului București (F.T.M.B.) și ulterior vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA, sub aspectul complicității la infracțiunea de abuz în serviciu

IONESCU FLORIN PAUL, la data faptei membru al comisiei de Relații Economice, din cadrul Fundației pentru Tineret a Municipiului București (F.T.M.B.) și ulterior vicepreședinte al SC Tin Management Grup SA, sub aspectul complicității la infracțiunea de abuz în serviciu

PLĂCINTĂ LAURENȚIU BOGDAN, manager al SC Tin Management Grup SA, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de abuz în serviciu

”Fundația pentru Tineret a municipiului București este o persoană juridică constituită în anul 1990 care a preluat patrimoniul fostei Uniuni a Tineretului Comunist (UTC) din municipiul București (imobile și terenuri aferente). Scopul acestei fundații consta în realizarea și finanțarea unor programe și activități destinate tinerilor și organizațiilor/asociațiilor de tineret.

În perioada 21 iunie 2011 – 08 ianuarie 2020, inculpatul Plăcintă Ticu, în calitățile menționate mai sus, cu încălcarea prevederilor legislației primare și beneficiind de ajutorul celorlalți inculpați, prin crearea artificială a unor mecanisme juridice, ar fi deturnat obiectul de activitate și scopul special pentru care a fost înființată F.T.M.B., destinația patrimoniului propriu și a resurselor materiale ale organizației de tineret, cauzând prin aceste demersuri fundației pe care o conducea un prejudiciu de 15.725.392 lei”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Persoanele trimise în judecată sunt acuzate că:

au înființat firma SC Tin Management Grup SA în scopul preluării dreptului de administrare asupra tuturor imobilelor prezente și viitoare ale F.T.M.B. Ulterior, după înființarea SC Tin Management Grup SA, în scopul menționat mai sus, ar fi fost încheiate mai multe contracte (inițial un contract de concesiune, iar ulterior mai multe contracte de asociere în participație), în condiții vădit dezavantajoase pentru organizația de tineret, ce aveau ca obiect predarea, către societatea comercială, a dreptului de administrare a întreg patrimoniului imobiliar prezent și viitor și redirecționarea a 85% din rezultatele financiare obținute în favoarea SC Tin Management Grup SA;

cooptarea în cadrul SC Tin Management Grup SA a unei societăți comerciale administrată de Plăcintă Laurențiu Bogdan ca asociat cu un aport în natură constând într-un teren în suprafață de 51.341 m.p. cu construcții speciale, situate într-o comună din județul Argeș și evaluat la 1.902.165 lei. În acest mod, F.T.M.B. a rămas cu 38,258% din acțiuni, iar societatea administrată de Plăcintă Laurențiu Bogdan a preluat controlul asupra SC Tin Management Grup SA și implicit și asupra patrimoniului F.M.T.B. deținând 60,846% din acțiuni;

încheierea unor acte adiționale prin care s-a modificat metoda de împărțire a rezultatelor financiare, respectiv 20% din veniturile realizate din exploatarea imobilelor revine F.T.M.B. și 80% din venituri revine SC Tin Management Grup SA;

Prejudiciul menționat mai sus, de 15.725.392 lei, reprezintă venituri nerealizate de către F.T.M.B. și în același timp foloase necuvenite, obținute de SC Tin Management Grup SA.

Doua blocuri care gazduiesc apartamente si un hotel (Hotel Phoenicia Apartments Unirii), dar si un salon de nunti de lux au aparut pe terenul Titan Club din spatele bulevardului Unirii, un fost club pentru tineret. Dupa 1989, fostele cluburi pentru tineret ale UTC (Uniunea Tineretului Comunist) au fost date Fundatiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti. In 2005, fundatia s-a asociat cu firma Triumf Construct, controlata de omul de afaceri Mohammad Murad, si astfel au aparut cele doua blocuri. In fosta cladire a clubului, in baza unui contract de inchiriere a aparut un salon de evenimente de lux - Le Chateau, a dezvăluit HotNews.ro în 2018.

Mai mult, in urma cu cativa ani fundatia si-a infiintat o firma, Tin Management Grup, aceasta gestionandu-i acum patrimoniul. Presedintele fundatiei era Ticu Placinta, fost partener de afaceri cu Mohammad Murad.

Fundatia pentru Tineret a Municipiului Bucuresti (FTMB) a fost infiintata in baza Decretului Lege nr. 150/1990 privind fundatiile pentru tineret, prin acesta primind si patrimoniul fostului UTC. Decretul este semnat de "presedintele consiliului provizoriu de uniune nationala "Ion Iliescu". Potrivit Legii, "Scopul fundatiilor pentru tineret este administrarea patrimoniului propriu in folosul tuturor tinerilor si al organizatiilor de tineret, cu exceptia organizatiilor ce apartin partidelor si formatiunilor politice".

Activitatea fundatiei este guvernata de Legea nr. 146/2002 privind regimul juridic al fundatiilor judetene pentru tineret si a municipiului Bucuresti si al Fundatiei Nationale pentru Tineret.

Legea prevede la articolul 20 ca "Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București nu pot înstrăina patrimoniul imobiliar - construcții și terenuri - care a aparținut fostei organizații județene a Uniunii Tineretului Comunist". Or, in acest caz se ridica intrebarea daca modul in care au aparut pe terenul Titan Club cele doua blocuri si salonul de nunti nu reprezinta o incalcare a acestei prevederi.