ADMINISTRATIE LOCALA Sâmbătă, 26 Noiembrie 2022, 08:05

Catiușa Ivanov • HotNews.ro

Târgul de Crăciun "West Side Christmas Market", organizat de Primăria Sectorului 6 în parteneriat cu organizatorii UNTOLD, s-a deschis vineri seară cu un concert ”Gașca Zurli” și un foc de artificii. Tot atunci au fost aprinse și luminițele cu care a fost decorat parcul. Mii de oameni au participat la eveniment.

Targ de Craciun Sectorul 6 -13 Foto: Hotnews

Primăria Sectorului 6 s-a ocupat de decorarea parcului, iar de târg s-au ocupat organizatorii UNTOLD, în baza unui parteneriat, investiția fiind de circa 1 milion de euro plus TVA.

În București, este pentru prima dată când o Primărie nu plătește niciun ban pentru organizarea târgului de Crăciun. Organizatorul târgului își va scoate banii din închirierea căsuțelor și a spațiilor de la târg.

Ce mi-a placut și ce nu mi-a placut

Parcul a fost decorat foarte frumos, copacii au fost împodobiți, aleile au fost împodobite, iar pe podul mare din parc a fost pusă o perdea uriașă de lumini.

Focul de artificii și concertul ”Gașca Zurli” au fost atracția serii, toată lumea a fost încântată, ar fi vrut să dureze mai mult.

Mii de oameni au participat la eveniment, ceea ce înseamnă că lumea își dorește astfel de evenimente, însă asta a însemnat și super aglomerație. Pe aproape pe toate aleile parcului nu aveai loc să arunci un ac. Oamenii au intrat și pe gazon, rămâne de văzut cum va arăta parcul la final. Și discuția dacă astfel de evenimente trebuie organizate în parcuri sau în altă parte.

Cât despre târg, are căsuțe, patinoar, carusel, trenuleț, se servește vin fiert, ciocolată caldă, mâncare, cam ce găsești la târgurile de Crăciun.

Nu aș putea să vă spun cât de bun a fost vinul fiert sau mâncarea, că era aglomerație la deschidere, și nu am avut răbdarea necesară să stăm la coadă să cumpărăm ceva.

Dacă veniți din alte zone să vizitați târgul, NU recomand să luați mașina. Noi așa am făcut și am căutat vreo jumătate de oră un loc de parcare, am găsit abia la vreun kilometru distanță.

Stația de metrou este chiar la intrarea în parc, este mai simplu așa.

Intrarea la târg este fără taxă.

Informații despre târg

Perdeaua de lumini de pe podul mare are peste 100 de metri.

Accesul pe patinoar costă 20 de lei. Vinul fiert, garnisit cu felie de portocală deshidratată și steluță de anason, se vinde cu 10 lei, țuica fiartă, 10 lei, apa plată/minerală, 8 lei, un suc,10 lei, ceai cald infuzie, ciocolată caldă, bere 10 lei.

Programul ”West Side Christmas Market” din acest weekend

Târgul de Crăciun, amenajat în cuva lacului secat, va fi deschis zilnic între orele 12.00-23.00, iar intrarea este liberă.

Accesul la patinoarul din parc se va putea face separat, în oricare dintre zile, începând cu ora 10.00.

Sâmbătă, de la ora 19.00, pe scenă va urca Grupul Minisong, iar de la ora 20.00 cântăreața Iulia Dumitrache. Duminică, tot de la ora 19.00, la târg vor sosii colindătorii de la Corul Evia, apoi vom cânta alături de Daniela Răduică, fostă concurentă la Vocea Romaniei.